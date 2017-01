Bauchemiekonzern Sika fährt Rekordumsatz ein

Trotz des laufenden Übernahmestreits hat der Schweizer Bauchemiekonzern Sika 2016 einen Rekordumsatz eingefahren. Die Erlöse des Zuger Unternehmens legten in Lokalwährungen um 5,6 Prozent auf 5,75 Milliarden Franken (5,36 Milliarden Euro) zu, wie Sika am Dienstag mitteilte. Rund lief es vor allem in Nordamerika.

Analysten hatten durchschnittlich einen Umsatz von 5,79 Milliarden Franken prognostiziert. Sika erwarte für 2016 weiterhin einen Betriebsgewinn von 780 bis 800 Millionen Franken. Für das laufende Jahr stellte der Konzern einen Umsatz von sechs Milliarden Franken und eine überproportionale Gewinnsteigerung in Aussicht.

Das Unternehmen wehrt sich seit Ende 2014 gegen die Übernahme durch den französischen Rivalen Saint-Gobain. Der Ausgang der Auseinandersetzung hängt von einem Gerichtsverfahren ab.

(Reuters)