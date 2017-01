Dollar und Dax haben den Trump-Blues

Anleger seien von der ersten Pressekonferenz Donald Trumps seit seiner Wahl zum US-Präsidenten enttäuscht, sagte BayernLB-Analyst Norbert Wuthe. "Infrastrukturmaßnahmen, Deregulierung, Steuerreform und so weiter - nahezu keine der vielen im Wahlkampf geäußerten Ideen zur Stimulierung der Wirtschaft fanden mehr Erwähnung."

Der Dax verlor daraufhin 0,6 Prozent auf 11.580 Punkte und der EuroStoxx50 büßte 0,2 Prozent auf 3301 Zähler ein. Damit lagen sie aber immer noch jeweils rund zehn Prozent über ihrem Niveau, auf dem sie vor dem US-Präsidentenwahl im November standen. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt und der Anfang des Jahres auf ein 14-Jahres-Hoch von 103,82 Punkten gestiegen war, verlor ein Prozent auf 100,78 Zähler. Im Gegenzug verteuerte sich der Euro um etwa einen US-Cent auf 1,0679 Dollar.

Michael McCarthy, Chef-Anlagestratege des Online-Brokers CMC Markets, kritisierte Trumps erneute Androhung von Strafzöllen auf Billig-Importe und von Sondersteuern für US-Firmen, die Produktion ins Ausland verlagern. "Jeder Wirtschaftsstudent im ersten Semester erkennt den Widerspruch, auf der einen Seite neue Jobs zu versprechen und auf der anderen Seite Handelsbarrieren aufzubauen."

Dies trieb einige Anleger in als sicher geltende Häfen. Der Bund-Future, der auf der zehnjährigen Bundesanleihe basiert, stieg um bis zu 71 Ticks auf 164,19 Punkte. Die "Antikrisen-Währung" Gold legte um 1,3 Prozent zu und war mit 1206,98 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) zeitweise so teuer wie zuletzt vor knapp zwei Monaten. "Für die Märkte gibt es den 'guten Trump' und den 'bösen Trump'", sagte Anlagestratege Ayako Sera von der Sumitomo Mitsui Trust Bank. Die große Frage sei nun: "Kehrt der 'gute Trump' vor seiner Amtseinführung wieder zurück?" Der Milliardär wird am 20. Januar als 45. US-Präsident vereidigt.

Am Aktienmarkt litten vor allem die Pharmawerte unter der Kritik Trumps an hohen Medikamentenpreisen und der Produktion im Ausland. "Die europäischen Firmen haben enge Verbindungen mit den USA, daher verheißen diese Kommentare nichts Gutes für den Sektor", sagte Marktanalyst Jasper Lawler vom Brokerhaus London Capital. Der heimische Branchenindex rutschte zeitweise um 2,3 Prozent ab. Zu den größten Verlierern zählten mit Kursverlusten von bis zu vier Prozent Novo Nordisk aus Dänemark, Shire aus Großbritannien und Novartis aus der Schweiz. In Deutschland gaben Merck 1,4 Prozent nach.

Der US-Pharmaindex hatte am Mittwoch als Reaktion auf Trump bereits um ein Prozent nachgegeben. Die dort notierten Werte wie der "Viagra"-Hersteller Pfizer oder der "Cialis"-Anbieter Eli Lilly lagen im vorbörslichen US-Geschäft am Donnerstag erneut im Minus.

An der Wall Street standen auch Stahlwerte unter Druck: US Steel, Steel Dynamics und AK Steel fielen vorbörslich um bis zu rund drei Prozent. Die Analysten der Credit Suisse stuften die Branche auf "Market Weight" von "Overweight" herunter. Sie bezweifelten, dass die Firmen vom geplanten US-Infrastrukturprogramm profitieren werden. Gleichzeitig müsse wegen eines Überangebots mit fallenden Preisen gerechnet werden.

In London konnte Tesco das erste Gewinnplus seit fünf Jahren nicht in Kursgewinne ummünzen. Die Aktien des größten britischen Einzelhändlers gaben um zwei Prozent nach. Die Tesco-Zahlen seien zwar gut, für die "Super-Optimisten" aber offenbar nicht gut genug, sagte Analyst Clive Black vom Vermögensverwalter Shore Capital.

(Reuters)