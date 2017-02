Bank Vontobel gönnt Aktionären eine Sonderdividende

Der Gewinn der Bank Vontobel legte im vergangenen Jahr um 47 Prozent auf 264,4 Millionen Franken zu, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. Grund dafür waren Sondereinnahmen aus dem Verkauf einer Beteiligung an der Versicherung Helvetia. Damit schnitt Vontobel etwas besser ab als Analysten erwartet hatten. Die Aktionäre sollen eine ordentliche Dividende von 1,90 und eine Sonderdividende von 0,10 Franken je Aktie erhalten - nach 1,85 Franken im Jahr zuvor. Allerdings flossen bei der Bank 2016 nach dem Abgang des Star-Fondsmanagers Rajiv Jain in dem betroffenen Bereich 15,7 Milliarden Franken ab. Jain war für einen großen Teil des im Branchenvergleich überdurchschnittlichen Wachstums der Bank in den vergangenen Jahren verantwortlich.

(Reuters)