Hedgefonds-Milliardär warnt vor Trumps Wirtschaftspolitik

Neben Investment-Größen wie Warren Buffett oder George Soros wirkt Seth Klarman unauffällig leise. Die "New York Times" nannte ihn einen "schweigsamen Giganten", und fügte hinzu "der erfolgreichste und einflussreichste Investor, von dem Sie vermutlich nie gehört haben".

Nun verschafft sich Seth Klarman Gehör. Der Fondsmanager, der mit seiner Gruppe "Baupost" jährlich rund 30 Milliarden Dollar verwaltet, schrieb einen Brief an seine Investoren. In einem Brief an seine Investoren warnt er vor den Folgen von Donald Trumps Wirtschaftspolitik. Dabei betont er die negativen Effekte einer protektionistische Wirtschaftspolitik: "Womöglich gelingt es Präsident Trump, den Vormarsch von Automatisierung und Globalisierung vorübergehen aufzuhalten (…) aber langfristig schadet eine protektionistische Handelspolitik Volkswirtschaften."

"Niedergang der Hegemonie des Dollars"

Riskant seien auch die von Trump angekündigten Steuersenkungen. Diese würden die Staatsverschuldung weiter steigern und die Inflation neu entfachen, auf lange Sicht könnte damit das Wachstum gehemmt werden.

Der Brief, der passagenweise in der New York Times veröffentlicht wurde, inkludiert zudem eine Kritik an der Persönlichkeit des neuen US-Präsidenten. Trump vertraue offenbar demnach weiter über die Maßen seiner persönlichen Urteilsfähigkeit und habe die Unberechenbarkeit zu einem seiner Prinzipien gemacht, so Klarman.

"Alles in allem gilt für Investoren: Trump bedeutet hohe Volatilität, und Investoren mögen im allgemeinen keine Volatilität und meiden Unsicherheit", schreibt der Baupost-Chef. Klarman warnt abschließend vor "einem langfristigen Niedergang der Hegemonie des Dollars, rasant steigenden Zinsen und Inflation, sowie globaler Angst."

>> Zum Artikel der "New York Times"

(akh)