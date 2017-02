Wiener Börse: Lenzing-Aktie kostet erstmals mehr als 140 Euro

Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Frühhandel leicht im Plus tendiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.710,04 Punkten nach 2.706,11 Einheiten am Mittwoch errechnet, das ist ein Plus von 3,93 Punkten bzw. 0,15 Prozent.

Das europäische Börsenumfeld verzeichnete am Vormittag mehrheitlich ebenfalls leichte Gewinne. Impulse kamen europaweit vor allem von der Berichtssaison, die auch in Wien schon angelaufen ist und heute mit einer Zahlenvorlage der voestalpine fortgesetzt wurde.

Voestalpine nach Zahlen im Minus

Positiv aufgenommen wurde die Quartalsbilanz des Linzer Stahlkonzerns allerdings nicht. Vielmehr rutschten die Titel mit einem Minus von 1,26 Prozent auf 38,80 Euro ans Ende des Kurszettels. Analysten von Berenberg und Citi geben sich jedoch weniger pessimistisch: Die Ergebnisse für das dritte Quartal des schiefen Geschäftsjahres 2016/17 seien zwar etwas unter den Erwartungen gelegen, allerdings sei der Ausblick fürs Gesamtjahr bestätigt worden.

Deutlich nach oben ging es hingegen für die Lenzing-Aktie, die um satte 5,70 Prozent auf 142,75 Euro stieg und damit erstmals in ihrer Geschichte mehr als 140 Euro kostete. Die Analysten von Berenberg haben ihre Anlageempfehlung für die Titel von "Hold" auf "Buy" erhöht. Gleichzeitig wurde das Kursziel deutlich von 105,00 auf 157,00 Euro erhöht. Bei Berenberg prognostiziert man, dass Lenzing aufgrund der starken Viskosepreise 2017 die Gewinnerwartungen übertreffen wird.

RBI wieder im Minus

Etwas schwächer tendierten hingegen Raiffeisen mit einem leichten Minus von 0,20 Prozent auf 20,30 Euro. Am Vortag waren sie bereits tiefer aus dem Handel gegangen, nachdem das Finanzinstitut im Späthandel vorläufige Quartalszahlen für 2016 vorgelegt hatte. Diesen zufolge stieg das Konzernergebnis von 379 auf 463 Mio. Euro. Der Zinsüberschuss sank hingegen von 3,33 auf 2,94 Mrd. Euro.

Der ATX Prime notierte bei 1.381,77 Zählern und damit um 0,23 Prozent oder 3,13 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 25 Titel mit höheren Kursen, zehn mit tieferen und drei unverändert. In zwei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 783.124 (Vortag: 464.627) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 26,38 (12,37) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

(APA)