ATX am Nachmittag leicht im grünen Bereich

Richtig in die Gänge kommt die Wiener Börse heute, Freitag, am Nachmittag nicht. Der ATX tendierte bei moderatem Volumen etwas freundlicher. Folglich wurde heimische Leitindex um 14.15 Uhr mit 2.746,73 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 9,24 Punkten bzw. 0,34 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,32 Prozent, FTSE-100/London +0,27 Prozent und CAC-40/Paris +0,02 Prozent.

Das europäische Umfeld präsentierte sich überwiegend verhalten. Auch ein möglicher Durchbruch im Streit um das Griechenlandhilfsprogramm konnte keinen Auftrieb verleihen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) und Vertreter der Eurozone haben laut Insidern eine gemeinsame Position gefunden. Im Laufe des Tages sei dazu ein Treffen in Brüssel vorgesehen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

Zumtobel klettert um drei Prozent nach oben

Zuvor am Vormittag veröffentlichten Industriedaten aus der Eurozone gaben keine klare Richtung vor. So ist in Frankreich die Industrieproduktion stärker gefallen als erwartet. In Italien hingegen legte die Produktion überraschend und deutlich zu. Am Nachmittag könnten in den USA noch Zahlen zu den Einfuhrpreisen und zum Konsumklima der Universität von Michigan Impulse liefern.

Bei den Einzelwerten kletterten Zumtobel mit plus 3,16 Prozent bei 15,68 Euro an die Spitze des ATX, gefolgt von voestalpine mit einem Plus von 30,08 Prozent bei 40,20 Euro und Do&Co mit einem Aufschlag von 0,78 Prozent bei 60,32 Euro.

Die Aktien der Telekom Austria steigen um 0,84 Prozent auf 5,87 Euro. Die heimische Regierung will mittels einer "Steuerungsgruppe" auf Generalsekretär- bzw. Sektionschefebene eine Strategie, wie Österreich zu einem führenden 5G-Land in Europa wird, erarbeiten.

Flughafen steigt nach Pisten-Entscheidung

Auf der Verliererseite präsentierten sich die Immobilienwerte. Buwog gaben trotz eines positiven Analystenkommentars 0,79 Prozent auf 22,62 Euro ab. Der Immobilienkonzern befindet sich als einziger österreichischer Wert auf der "Top Pick"-Empfehlungsliste der Baader Bank. Ebenso fielen CA Immo um 0,69 Prozent auf 18,69 Euro sowie Immofinanz um 0,17 Prozent auf 1,75 Euro.

Daneben stiegen die Aktien der Flughafen Wien AG um 0,36 Prozent auf 26,59 Euro. Der Flughafenbetreiber verzeichnete im Jänner ein Passagierwachstum von 10,8 Prozent auf 1,77 Millionen Fluggäste. Am Wiener Flughafen stieg das Passagieraufkommen um 7,9 Prozent auf 1,44 Millionen Reisende. Etwas getrübt wurden die Zahlen von der Nachricht, dass das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) den Antrag zur Errichtung und zum Betrieb der dritten Flughafenpiste am Vienna International Airport in Schwechat abgewiesen hat. Der Konzern will nun beim Verwaltungsgerichtshof gegen die Entscheidung vorgehen.

Außerdem stiegen die Anteilsscheine des Boilerherstellers Austria Email im dritten Markt um 1,05 Prozent auf 9,63 Euro. Die älteste Aktie am Wiener Handelsparkett wird am 24. Februar zum letzten Mal gehandelt.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 10.05 Uhr bei 2.749,01 Punkten, das Tagestief lag um etwa 12.10 Uhr bei 2.731,29 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,33 Prozent bei 1.397,82 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 25 Titel mit höheren Kursen, 14 mit tieferen und einer unverändert.

Bis dato wurden im prime market 3.304.606 (Vortag: 3.728.837) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 98,50 (116,51) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Raiffeisen mit 560.832 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 24,10 Mio. Euro entspricht.

