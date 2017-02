ATX startet etwas höher in die Handelswoche

Der Wiener Aktienmarkt hat heute, Montag, den Handel etwas höher begonnen. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.763,21 Punkten nach 2.758,99 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 4,22 Punkten bzw. 0,15 Prozent.

Positive Vorgaben aus Asien unterstützten dabei den Handel, nachdem sich US-Präsident Trump bei einem Treffen mit Japans Premier Shinzo Abe konzilianter als bisher inszeniert hatte. Die Anleger warten nun gespannt auf die erste Rede Trumps zur Lage der Nation, die er am 28. Februar vor dem US-Kongress halten wird.

Hier dürften vor allem seine Infrastruktur- und Steuerpläne im Fokus stehen, konstatierte eine Analystin von "City Index". Sollte Trump von seiner bisherigen Rhetorik abrücken, um die finanziellen Bedenken des Kongresses zu zerstreuen, könnten die Märkte "vielleicht nicht so beeindruckt sein", schreibt sie.

Dünne Meldungslage

Wesentliche Konjunkturdaten stehen erst im weiteren Wochenverlauf auf dem Kalender. So werden am morgigen Dienstag Zweitschätzungen zum Wirtschaftswachstum im Euroraum veröffentlicht, in den USA werden Erzeugerpreise publiziert. Daten zu Verbraucherpreisen, Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktion in den USA folgen dann zur Wochenmitte.

An der Wiener Börse blieb die Meldungslage sehr dünn. Dabei rutschten Raiffeisen mit einem Minus von knapp zwei Prozent ans untere Ende des ATX, während Erste Group 0,50 Prozent dazugewannen. Auch für Schoeller-Bleckmann Oilfield (plus 1,36 Prozent) und voestalpine (plus 0,86 Prozent) verlief der Vormittagshandel positiv.

Der ATX Prime notierte bei 1.404,94 Zählern und damit um 0,07 Prozent oder 0,99 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 17 Titel mit höheren Kursen, 21 mit tieferen und einer unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 599.533 (Vortag: 801.858) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 22,19 (22,76) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

(APA)