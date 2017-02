Anleger wetten auf den Trump-Boom

Dax und EuroStoxx50 legten am Montag bei dünnen Umsätzen jeweils ein Prozent auf 11.776 und 3302 Punkte zu. Gleichzeitig signalisierten Terminkontrakte neue Kursrekorde an der Wall Street.

Die Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump einer "phänomenalen" Erklärung zur Steuerpolitik halle nach, sagte Kathleen Brooks, leitende Analystin des Brokerhauses City Index. "Dies signalisiert, dass die Finanzmärkte Trump trotz der Kontroversen, die er seit seinem Amtsantritt ausgelöst hat, weiterhin einen Vertrauensvorschuss gewähren." Details zu seinen Steuerplänen hat der US-Präsident bislang nicht genannt.

Erleichtert reagierten Investoren auch auf das als harmonisch wahrgenommene Treffen Trumps mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe. "Noch vor zwei Wochen warf Trump mehreren Ländern vor, ihre Währungen zu schwächen, um Vorteile im Außenhandel zu erlangen ", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. "Das schürte bei den Investoren die Ängste vor einem neuen Währungskrieg."

Gleichzeitig warfen die anstehenden Wahlen in den Niederlanden und Frankreich ihre Schatten voraus: Siege populistischer und europakritischer Kandidaten würden die Zukunft der Staatengemeinschaft und der Währungsunion in Frage stellen, urteilten die Analysten der Rabobank. Kopfschmerzen bereitete Börsianern auch der Führungsstreit in der Demokratischen Partei (PD) des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi. Dort herrsche Chaos, weil die Partei beim Thema möglicher Neuwahlen zerstritten sei, betonte DZ Bank-Analyst Daniel Lenz. Vor diesem Hintergrund stagnierte der Euro am Montag bei 1,0630 Dollar.

Am Rohstoffmarkt kletterte der Preis für eine Tonne Kupfer um bis zu 1,9 Prozent auf 6204 Dollar, den höchsten Stand seit fast zwei Jahren. Getrieben wurden die Preise vom anhaltenden Streik in der weltgrößten Kupfermine Escondida in Chile. Ein Ende des Ausstandes sei nicht in Sicht, schrieben die Analysten der Investmentbank Jefferies in einem Kommentar. Gleichzeitig konnte sich der Bergbaukonzern Freeport mit der indonesischen Regierung nicht auf neue Exportgenehmigungen für Kupfer aus der weltweit zweitgrößten Mine Grasberg einigen.

Die steigenden Metallpreise gaben den Minenwerten in London Auftrieb. Anglo American, Antofagasta, Fresnillo, Glencore und Rio Tinto legten bis zu 2,5 Prozent zu. Selbst Escondida-Betreiber BHP Billiton lag 1,5 Prozent im Plus. Dies hievte den europäischen Branchen-Index auf ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch von 452,47 Punkten. Freeport gewannen im vorbörslichen US-Geschäft 1,5 Prozent.

Am deutschen Aktienmarkt sorgte Stada mit einem 15-prozentigen Kurssprung für Furore. Die Aktien des Anbieters von Nachahme-Medikamenten stiegen auf ein Rekordhoch von 57,10 Euro und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit fast zwölf Jahren zu. Gleich zwei Interessenten buhlen Stada zufolge um den Hersteller des Erkältungsmittels Grippostad. Einer davon - Finanzinvestor Cinven - habe ein Angebot über 56 Euro je Aktie in Aussicht gestellt. Die Firma werde mit Cinven und dem zweiten potenziellen Käufer, dem Finanzinvestor Advent, ergebnisoffen verhandeln.

Unterdessen stiegen die Titel des "Ratiopharm"-Machers Teva an der Börse Tel Aviv um bis zu sechs Prozent, nachdem sie zunächst auf ein Zwölf-Jahres-Tief von 11.850 Schekel gefallen waren. Ohne Berücksichtigung von Sonderfaktoren steigerte der Stada-Rivale den Gewinn im abgelaufenen Quartal auf 1,38 von 1,28 Dollar je Aktie. Von Reuters befragte Analysten hatten lediglich mit einem Überschuss von 1,35 Dollar je Aktie gerechnet.

(Reuters)