Botox-Konzern kauft Fettzellen-Entferner für 2,5 Milliarden Dollar

Der Botox-Hersteller Allergan will das auf die Reduktion von Körperfett spezialisierte Unternehmen Zeltiq für knapp 2,5 Milliarden Dollar übernehmen. Der Pharmariese mit Sitz in Dublin teilte am Montag mit, er wolle 56,50 Dollar je Aktie zahlen. Das ist ein Aufschlag von mehr als 14 Prozent auf den Schlusskurs des Zeltiq-Papiers vom Freitag. Mit der Übernahme will sich Allergan Zugriff auf Zeltiqs spezielle Technik zur Entfernung von Körperfett sichern. Beim sogenannten CoolSculpting werden die betroffenen Zellen nicht etwa durch Absaugen zu kosmetischen Zwecken vermindert, sondern durch den lokalen Einsatz von Kälte.

Allergan befindet sich auf einer Einkaufstour, nachdem im April ein 160 Milliarden Dollar schwerer Zusammenschluss mit dem Viagra-Hersteller Pfizer am Widerstand der US-Behörden scheiterte. Allein im vergangenen Jahr nahm der Konzern etwa ein Dutzend Unternehmen ins Visier.

(Reuters)