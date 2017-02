ATX dreht am Nachmittag knapp ins Plus

Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag knapp im Plus tendiert. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.780,93 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 1,35 Punkten bzw. 0,05 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,02 Prozent, FTSE/London +0,02 Prozent und CAC-40/Paris +0,03 Prozent.

Sehr positiv nahmen die Anleger die Mitteilung von FACC auf, dass der bisherige interimistische Konzernchef Robert Machtlinger dauerhaft an der Unternehmensspitze des Luftfahrtszulieferers bleiben wird: Die Aktie stieg um 2,85 Prozent auf 6,33 Euro und setzte sich damit im ATX Prime an die Indexspitze. Zwischenzeitlich erreichte sie den höchsten Stand seit über einem Jahr. Machtlinger hatte im Mai 2016 - zunächst vorrübergehend - den Chefposten übernommen, als der damalige Konzernchef Walter Stephan in Zusammenhang mit einem Internet-Betrugsfall abgesetzt worden war.

Auch Rosenbauer mit Aufschlag

Ebenfalls im Spitzenfeld notierten Semperit mit einem Plus von 1,47 Prozent auf 28,98 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel von 31,0 auf 31,8 Euro angehoben und das Anlagevotum "Hold" bestätigt.

Ein klares Plus verzeichneten Rosenbauer mit einem Kursaufschlag von 1,29 Prozent auf 55,10 Euro, nachdem der Feuerwehrausstatter vorläufige Geschäftszahlen für 2016 vorgelegt hatte. Der Rückgang des um Einmaleffekte bereinigten operativen Ergebnisses auf 50,5 Mio. Euro sei "im Rahmen der Erwartungen und sogar marginal über unseren Schätzungen" gelegen, hieß es in einer ersten Stellungnahme des Baader-Bank-Analysten Christian Weiz.

Anleger lässt positive Buwog-Empfehlung kalt

s Immo notierten hingegen mit einem Minus von 0,18 Prozent auf 11,40 Euro etwas schwächer. Damit profitierten sie nicht von der am Vorabend erfolgten Mitteilung, dass sich das Bewertungsergebnis des Immobilienkonzerns mit knapp 85 Mio. Euro mehr als verdoppeln werde. "Die Ankündigung ist keine große Überraschung, nachdem s Immo bereits im ersten Halbjahr ein starkes Bewertungsergebnis von 107 Mio. Euro vorgelegt hatte und wir eine weitere Anhebung für das zweite Halbjahr erwartet hatten", kommentierte die Analystin Christine Reitsamer von der Baader Bank.

Ebenfalls nicht profitieren konnten Buwog mit einem Minus von 0,61 Prozent auf 22,79 Euro von einer positiven Analysteneinschätzung. Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihre Anlageempfehlung für die Titel des Immobilienkonzerns von "Hold" auf "Buy" angehoben. Das Kursziel wurde von 24,50 Euro auf 26,70 Euro angehoben. Die Papiere seien attraktiv bewertet, bleibe die Buwog ein potenzielles Übernahmeziel etwa für die deutschen Immobilienkonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 12.05 Uhr bei 2.783,52 Punkten, das Tagestief lag um etwa 9.10 Uhr bei 2.774,55 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,02 Prozent bei 1.413,15 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 27 Titel mit höheren Kursen, elf mit tieferen und keiner unverändert. In zwei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 2.368.575 (Vortag: 3.571.044) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 72,85 (119,60) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 227.004 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 13,54 Mio. Euro entspricht.

(APA)