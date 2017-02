Deutsche Wohnen besorgt sich 1,3 Milliarden Euro am Kapitalmarkt

Die Deutsche Wohnen hat sich am Kapitalmarkt mehr als 1,3 Milliarden Euro besorgt. Deutschlands zweitgrößter Wohnungskonzern hinter Vonovia platzierte am Dienstagabend eine Wandelanleihe im Volumen von 800 Millionen Euro und nahm über eine Kapitalerhöhung weitere 545 Millionen Euro ein, wie das Unternehmen mitteilte. Mit dem Geld sollen eine bestehende Wandelanleihe zurückgekauft und weitere Zukäufe finanziert werden. Die Verhandlungen über den Kauf eines "mittelgroßen" Wohnungsbestandes in einem der Kernmärkte von Deutsche Wohnen seien fortgeschritten, aber noch nicht abgeschlossen. Zudem müsse unter anderem der Kauf von 28 Pflegeheimen im vergangenen Jahr mit Eigenkapital unterfüttert werden.

In den vergangenen Monaten hatte Deutsche Wohnen Immobilien für mehr als 600 Millionen Euro gekauft. "Wir nutzen das attraktive Finanzierungsumfeld, um unsere Kapitalstruktur durch die vorgezogene Refinanzierung anstehender Fälligkeiten zu optimieren", erklärte Finanzvorstand Philip Grosse. Die Kapitalerhöhung betreuten die Deutsche Bank, Goldman Sachs und UBS. Der Preis von 31,75 Euro je neuer Aktie entspricht einem Abschlag von 2,1 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Geplant war, die Papiere mit einem Abschlag von höchstens fünf Prozent an Großanleger abzugeben.

Die Deutsche Wohnen umwirbt die Investoren mit überraschend starken Geschäftszahlen für 2016. Das Portfolio sei zum Jahresende um 2,7 Milliarden Euro aufgewertet worden. Einschließlich der Zukäufe wuchs es im vergangenen Jahr um 4,1 Milliarden auf rund 16 Milliarden Euro. Vor allem in Berlin, wo gemessen am Wert 76 Prozent ihrer Wohnungen liegen, profitierte die Deutsche Wohnen vom Boom am Immobilienmarkt. Der Leerstand dort liege bei nur 1,6 Prozent. Der operative Gewinn (FFO I) aus dem Vermietgeschäft stieg auf 384 (2015: 304) Millionen Euro und übertraf die anvisierten 380 Millionen.

Für die neue, 800 Millionen Euro schwere Wandelanleihe, die bis Juli 2024 laufen soll, zahlt die Deutsche Wohnen einen Kupon von 0,325 Prozent. Der 250 Millionen Euro schwere Vorgänger soll dafür zurückgekauft werden. Das bis 2020 laufende Papier ist angesichts des rasanten Kursanstiegs der Aktie 460 Millionen Euro wert, das Unternehmen hätte aber Ende 2017 ohnehin das Recht, es zurückzukaufen. "Wir gehen davon aus, dass ein Großteil von dem Angebot Gebrauch macht", sagte Grosse. Die Papiere liegen überwiegend bei Hedgefonds, die das Kursrisiko abgesichert haben.

