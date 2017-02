Stefan Pierer verkauft KTM-Aktien für 150 Millionen Euro

Die Pierer Industrie AG von KTM-Chef Stefan Pierer verkauft im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens Aktien der KTM Industries AG, um deren Liquidität zu erhöhen. Pierer Industries werde in einer Privatplatzierung bis zu 12,1 Prozent der KTM-Papiere abstoßen (bis zu 27.205.398 Aktien), dritte weitere 0,9 Prozent des Grundkapitals, teilte das Unternehmen am Mittwochmorgen mit.

Dadurch sollen die Handelsliquidität der Aktie der Gesellschaft an der SIX Swiss Exchange erhöht und der Aktionärskreis erweitert werden. Aber die Pierer Industrie AG werde auch danach mindestens 62,8 Prozent der Aktien der KTM Industries halten. Sie habe sich verpflichtet, für eine Dauer von 90 Tagen ab dem Closing der Transaktion keine weiteren Aktien der Gesellschaft zu veräußern.

Der Verkaufspreis der Aktien wird erst festgelegt. Bei aktuellem Kurs ist das Aktienpaket der Pierer Industrie AG 153 Millionen Euro wert. Motorradhersteller KTM kostet an der Börse derzeit 1,27 Milliarden Euro. Die Aktie ist in Wien und in Zürich gelistet.

(APA)