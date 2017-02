ATX rutscht am Nachmittag ins Minus

Die Wiener Börse hat sich heute, Mittwoch, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit schwächerer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.796,70 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 18,52 Punkten bzw. 0,66 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,05 Prozent, FTSE/London +0,15 Prozent und CAC-40/Paris -0,09 Prozent.

Nach einem Vorzeichenwechsel im Vormittagshandel wurden die Verluste im Verlauf etwas ausgeweitet. Auch das europäische Börsenumfeld präsentierte sich mehrheitlich leichter. Die Aussicht auf eine negative Handelseröffnung an der Wall Street lastet nach dem jüngsten Rekordschub an den US-Börsen etwas auf der Stimmung.

Finanzwerte unter Druck

Verkaufsdruck gab es europaweit und in Wien vor allem im Finanzbereich zu sehen. Raiffeisen Bank International verbilligten sich um 2,7 Prozent. Erste Group mussten ein Minus von 1,1 Prozent verbuchen. UNIQA büßten 1,7 Prozent an Kurswert ein und Vienna Insurance gaben 1,1 Prozent nach.

Flughafen Wien gewannen leicht um 0,2 Prozent auf 26,10 Euro an Höhe. Die Analysten der Erste Group haben ihre Empfehlung für die Aktien des Airports von "Hold" auf "Accumulate" angehoben. Das Kursziel wurde zudem von 26,50 Euro auf 29,50 Euro nach oben revidiert.

Porr-Papiere fielen ungeachtet eines Ordereingangs um 0,9 Prozent. Der Baukonzern hat in Norwegen einen Auftrag zum Bau einer Brücke um umgerechnet 61 Mio. Euro erhalten. Es ist dies bereits das fünfte Brückenprojekt für die Porr in Norwegen.

FACC führt Kursliste an

Erneut gesucht präsentierten sich hingegen FACC mit einem weiteren Plus von 3,5 Prozent. Bereits an den vergangenen zwei Handelstagen hatten die Papiere des Luftfahrtszulieferers in Summe um mehr als fünf Prozent zugelegt.

Präsentierte Geschäftszahlen rückten Wienerberger und Kapsch TrafficCom ins Blickfeld der Akteure. Die Wienerberger-Aktie gaben nach klaren Gewinnen im Frühhandel um 0,3 Prozent nach. Analysten von der Citigroup schreiben in einer ersten Einschätzung, dass das Ergebniswerk des Ziegelherstellers im Rahmen der Erwartungen ausgefallen ist.

Kapsch TrafficCom verbilligten sich um 0,5 Prozent. Der Mautausrüster hat in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahr 2016/17 mehr Umsatz und Konzerngewinn erzielt.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 9.15 Uhr bei 2.824,97 Punkten, das Tagestief lag um etwa 14.00 Uhr bei 2.796,42 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,55 Prozent bei 1.422,07 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 15 Titel mit höheren Kursen, 24 mit tieferen und einer unverändert.

Bis dato wurden im prime market 3.262.179 (Vortag: 2.429.038) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 104,55 (85,04) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 322.810 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 18,84 Mio. Euro entspricht.

(APA)