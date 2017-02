Milliardenverlust bei RWE - Erst 2017 wieder Dividende

Das Minus belief sich im Vorjahr unter dem Strich auf 5,7 Milliarden Euro, wie der Versorger RWE am Mittwoch in Essen mitteilte. Die Stammaktionäre müssen damit erneut auf eine Dividende verzichten - zum letzten Mal, wie Finanzvorstand Markus Krebber versprach. Schon im vergangenen Jahr hatte der Ausfall der Dividende unter den RWE-Aktionären, allen voran viel Städte und Gemeinden, zu heftigen Diskussionen geführt. Für 2017 will der Energiekonzern wieder 50 Cent je Stamm- und Vorzugsaktie ausschütten, und auch in den folgenden Jahren will RWE mindestens diesen Betrag zahlen. Für 2016 gibt es nur für die Vorzugsaktionäre 13 Cent.

Allein mit 4,3 Milliarden Euro schlugen im vergangenen Jahr Abschreibungen auf die eigenen Kraftwerke in Deutschland, zu einem kleinen Teil auch im Ausland, ins Kontor. Diese seien das Ergebnis geänderter Erwartungen zur künftigen Entwicklung der Großhandelspreise für Strom. Zudem will der Energieversorger die für die Lagerung des Atommülls fälligen rund 6,8 Milliarden Euro schon im Juli in den Kernenergiefonds einzahlen, um die weiteren Risiken daraus endgültig auf den Staat abzuwälzen. Das führe zu weiteren Rückstellungen von 1,8 Milliarden Euro. Das Geld dafür kommt nach RWE-Angaben vornehmlich aus dem erfolgreichen Börsengang der Ökostrom-Tochter Innogy im vergangenen Herbst.

Für eine Dividende reiche es aber nicht. "Die Neuregelung der kerntechnischen Entsorgung ist sinnvoll, bedeutet für RWE aber eine gewaltige finanzielle Kraftanstrengung", erklärte Krebber. Mit dem Konzernumbau und massiven Kosteneinsparungen seien aber die Weichen gestellt, um von 2017 an "wieder verlässlich eine Dividende zahlen zu können".

Auch operativ hat sich das Ergebnis von RWE verschlechtert - allerdings nicht überraschend. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) ging auf 3,1 (2015: 3,8) Milliarden Euro zurück, lag damit aber am oberen Ende der eigenen Erwartungen. Der bereinigte Nettogewinn schrumpfte auf 0,8 (1,1) Milliarden Euro.

(Reuters)