Großbank Lloyds schreibt höchsten Gewinn seit zehn Jahren

Die britische Großbank Lloyds hat 2016 den höchsten Gewinn seit einem Jahrzehnt eingefahren. Vor Steuern verdiente sie 4,2 Milliarden Pfund (rund fünf Milliarden Euro), wie das Management am Mittwoch mitteilte. Das ist mehr als doppelt so viel wie 2015. Der führende Hypothekenanbieter ist stärker als die Konkurrenz auf der Insel von der britischen Wirtschaft abhängig. 97 Prozent des Geschäfts entfallen auf den Heimatmarkt. Experten verweisen bereits auf erste Warnsignale, dass sich die Lage bald verschlechtern könnte. Finanzchef George Culmer sagte, die Bank stehe kurz davor, Berlin als zusätzlichen Standort auszuwählen, um nach dem geplanten Brexit des Landes weiter Zugang zum EU-Markt zu haben. Er bestätigte damit einen Reuters-Bericht von vergangener Woche.

An der Börse in London kam die Bilanz gut an: Lloyds-Aktien verteuerten sich um knapp vier Prozent. Die Erholung des Instituts dürfte es dem Staat ermöglichen, in den nächsten Monaten seine letzten Anteilsscheine abzustoßen. Die britische Regierung hatte Lloyds in der weltweiten Finanzkrise 2008 mit gut 20 Milliarden Pfund gestützt. Mittlerweile liegen weniger als fünf Prozent der Papiere beim Staat. Experten erwarten, dass das Paket bis etwa Mai komplett abgebaut sein wird.

Lloyds war in den vergangenen Jahren immer wieder in Skandale verstrickt, die das Institut Milliarden gekostet haben. 2016 wurde aber deutlich weniger Geld benötigt, um Kunden für Verfehlungen in der Vergangenheit zu entschädigen. Allerdings verwiesen Analysten auf 14 Prozent höhere Rückstellungen für faule Kredite. Dies sei ein Warnsignal.

Bankchef Antonio Horta-Osorio sagte, die Entwicklung des Geldhauses sei direkt an die Konjunktur gekoppelt. Diese sei nach dem Anti-EU-Referendum von Mitte 2016 aber viel robuster gewesen als an den Finanzmärkten erwartet. Im Schlussquartal wuchs die britische Wirtschaft um 0,7 Prozent im Vergleich zum Sommer. Das ist das stärkste Plus seit einem Jahr. Vor allem die Dienstleister florieren.

Angesichts der gedämpften Gewinnchancen durch anhaltend niedrige Zinsen will Lloyds im Sparmodus bleiben. Konkrete Details zu Filialschließungen oder Stellenkürzungen wurden aber nicht präsentiert. Weitere Akquisitionen seien nicht geplant, sagte Horta-Osorio. Lloyds hat gerade 1,9 Milliarden Pfund in die Übernahme des Kreditkartenanbieters MBNA gesteckt.

