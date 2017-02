ATX legt am Nachmittag um 0,6 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag leicht zugelegt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.804,93 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 17,83 Punkten bzw. 0,64 Prozent zum Vortag. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,17 Prozent, FTSE/London -0,03 Prozent und CAC-40/Paris +0,09 Prozent.

Stark gesucht waren nach Kurszielerhöhungen die Aktien von OMV und Wienerberger. OMV legten bis 14.15 Uhr bei hohem Volumen 2,74 Prozent auf 36,60 Euro zu. Die Analysten der Citigroup haben ihr OMV-Kursziel von 36 auf 41 Euro angehoben und ihre Empfehlung auf "buy" verbessert. Wienerberger gewannen 2,27 Prozent auf 18,72 Euro. Bei der Wienerberger-Aktie hat die Citigroup ihre Kursziel auf 18,4 Euro erhöht und die Empfehlung "neutral" bestätigt.

Lenzing legt deutlich zu

Gute Nachfrage gab es auch in Lenzing. Die Aktie des Faserherstellers stieg um 2,51 Prozent auf 148,95 Euro und nimmt damit wieder Kurs auf ihr Allzeithoch bei rund 150 Euro. Unter den weiteren Tagesgewinnern fanden sich FACC (plus 3,69 Prozent) und Flughafen Wien (plus 2,56 Prozent).

Valneva stiegen nach Meldung von vorläufigen Ergebniszahlen um 1,42 Prozent auf 2,86 Euro. Für das Jahr 2016 erwartet der Impfstoffhersteller bei gestiegenem Umsatz ein positives operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von 2,8 Mio. Euro. 2015 war noch ein EBITDA-Verlust von 8,5 Mio. Euro angefallen.

Die mit Abstand größten Verlierer im prime market waren KTM Industries mit einem Minus von 11,87 Prozent auf 4,93 Euro. Die KTM Industries AG hat die Veräußerung von 12,1 Prozent ihres Grundkapitals (27.205.398 Aktien) an Privatanleger gemeldet. Mit dem Schritt soll die KTM-Aktie liquider gemacht werden.

UNIQA verloren bei höherem Volumen 1,46 Prozent auf 7,15 Euro. Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihre Einstufung für die Aktie von "Buy" auf "Hold" zurückgenommen. Begründet wurde der Schritt mit der starken Performance der Aktie seit dem Sommer. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 6,50 auf 7,60 Euro angehoben.

Wenig Impulse aus USA

Die am Nachmittag gemeldete Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA wirkte sich nicht deutlich im Handel aus. Impulse könnten jetzt im Handelsverlauf der noch anstehenden US-Hauspreisindex und das Ergebnis der regionalen Industrieumfrage der Fed in Kansas City bringen. Aufmerksam verfolgt werden zudem weiter alle politischen Entwicklungen im Zusammenhang mit den Wahlen in den Niederlanden und Frankreich.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 14 Uhr bei 2.805,53 Punkten, das Tagestief lag zur Eröffnung bei 2.781,80 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,50 Prozent bei 1.425,08 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 24 Titel mit höheren Kursen, 16 mit tieferen und keiner unverändert.

Bis dato wurden im prime market 4.118.070 (Vortag: 3.262.179) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 119,40 (104,55) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher OMV mit 263.393 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 19,05 Mio. Euro entspricht.

(APA)