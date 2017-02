Erste Group verdoppelt nach Milliardengewinn die Dividende

Dass die Erste Group im Vorjahr - erstmals seit 2007 - wieder mehr als eine Milliarde Euro verdienen würde, stand bereits nach drei Quartalen (und einem Periodengewinn von 1,18 Milliarden Euro) fest. Am Dienstag legte Bankchef Andreas Treichl das Jahresergebnis vor. Es blieb im Rahmen der Erwartungen. Die Erste erreichte 2016 ein den Aktionären zurechenbares Nettoergebnis von 1,26 Milliarden Euro. Geplant ist, die Dividende auf einen Euro je Aktie zu verdoppeln.

Treichl bestätigte am Dienstag auch den Ausblick für 2017. Die Bank will eine um immaterielle Vermögenswerte bereinigte Eigenkaptialverzinsung von mehr als zehn Prozent erreichen. Begünstigt werde die Zielerreichung durch die erwartete positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung in den Kernmärkten Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Kroatien, Serbien und Österreich, die weiterhin sehr positiv eingeschätzte Risikosituation der Bank sowie die signifikante Reduktion der Bankensteuer in Österreich. 2016 musste die Erste Group in Österreich Bankenabgaben von 306,7 Millionen Euro bezahlen nach 128,6 Millionen Euro im Jahr zuvor. Der Anstieg war auf eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 200,9 Millionen Euro zurückzuführen. Die ungarischen Bankenabgaben reduzierten sich im Vorjahr von 84 auf 57 Millionen Euro, in der Slowakei waren 25,1 Millionen Euro zu entrichten.

(APA)