ATX tritt am Nachmittag weiter auf der Stelle

Die Wiener Börse hat heute, Dienstag, trotz einiger aktueller Geschäftszahlen im Verlauf weiterhin auf der Stelle getreten. Der ATX wurde um 14.15 Uhr bei schwachem Volumen mit 2.742,66 Punkten errechnet, das ist ein bescheidenes Plus von 0,77 Punkten bzw. 0,03 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,24 Prozent, FTSE-100/London +0,04 Prozent und CAC-40/Paris -0,07 Prozent.

Den gesamten bisherigen Handelstag über konnte sich der ATX ähnlich seinen europäischen Pendants kaum entscheidend von der Nulllinie distanzieren. Marktbeobachter verweisen auf abwartende Anleger im Vorfeld einer Rede von US-Präsident Donald Trump am Abend vor dem Kongress. Einige Beobachter erwarten sich davon endlich Konkretes zu Trumps vage angekündigten Steuererleichterungen.

Impulse könnten auch aktuelle US-Konjunkturdaten, darunter zum Verbrauchervertrauen und zum Wirtschaftswachstum im vierten Quartal 2016, liefern. Die Analysten der Helaba wollen beim Konsumentenvertrauen einen möglichen "kleinen Rücksetzer" nicht überbewertet wissen, liege die Verbraucherstimmung doch auf ihrem Höchstniveau seit 2001. Bei der Zweitschätzung zum Wirtschaftswachstum sehen sie keine großen Änderungen zur ersten Schätzung von annualisierten 1,9 Prozent.

Bankwerte uneinheitlich

An der Wiener Börse standen aktuelle Geschäftszahlen im Fokus. So gereichten die auf einen Euro je Aktie verdoppelte Dividende und der um 30,6 Prozent höhere Jahres-Nettogewinn 2016 der Aktie der Erste Group nur zu einem kleinen Minus von 0,34 Prozent. Demgegenüber zählten die Papiere des Branchengenossen Raiffeisen mit plus 0,84 Prozent zu den stärksten ATX-Werten.

Die Analysten der Citigroup werten die Erste-Zahlen zum Schlussquartal 2016 als durchwachsen. So sei der Nettogewinn nach Minderheiten um 10 Prozent schwächer als die Konsensusschätzung und 37 Prozent unter jener der Citi-Experten. Die soliden operativen Trends dürften die Anleger jedoch darüber hinwegtrösten, erläutern sie in einem aktuellen Kommentar.

Für mehr Begeisterung sorgte hingegen die Ankündigung des Faserherstellers Lenzing, auf Basis der vorläufigen Ergebnisse für 2016 die Dividende von 2 auf 3 Euro je Aktie zu erhöhen und zusätzlich 1,2 Euro Sonderdividende auszuschütten. Die Aktie war infolge mit plus 0,99 Prozent zweitstärkster ATX-Wert.

Amag schießt nach oben

Zudem gab es weitere aktuelle Zahlenvorlagen: Während die Aktie der EVN nach einem Gewinnsprung von 20,9 Prozent im ersten Quartal 2016/17 nur um 0,21 Prozent zulegte, schnellte jene der AMAG nach Zahlen bei dünnem Volumen um 8,00 Prozent hoch. Der Aluminiumkonzern hatte seinen Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 um 14 Prozent auf 46,3 Mio. Euro gesteigert. Die Analysten der Baader Bank kommentierten, die Zahlen seien besser als erwartet.

Mittwochs werden Zahlen des Flughafen Wien zum Geschäftsjahr 2016 erwartet, vom Airport wurden bereits Mitte Jänner Prognosen publiziert. Der Gewinn wird vom Flughafen Wien für 2016 mit mehr als 115 Mio. Euro erwartet. Aktuell raten die Analysten von Citigroup, Erste Group und Raiffeisen zum Kauf der Flughafen-Aktie und beziffern ihre Kursziele zwischen 27,50 bis 31,00 Euro. Die Flughafen-Aktie stieg im Vorfeld der Zahlen um 1,36 Prozent auf 26,10 Euro.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 10.05 Uhr bei 2.750,86 Punkten, das Tagestief lag um etwa 13.30 Uhr bei 2.736,54 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,09 Prozent bei 1.394,68 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 24 Titel mit höheren Kursen, zwölf mit tieferen und vier unverändert.

Bis dato wurden im prime market 3.195.905 (Vortag: 3.783.074) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 90,86 (84,78) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 426.417 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 23,63 Mio. Euro entspricht.

(APA)