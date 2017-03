Kerngewinn der weltgrößten Brauerei erstmals seit 2004 gesunken

Der weltgrößte Brauereikonzern AB Inbev hat erstmals seit seiner Gründung vor 13 Jahren beim Kerngewinn Federn gelassen. Das Ergebnis im abgelaufenen Quartal sei wegen der schwächelnden Biernachfrage in Brasilien um knapp vier Prozent auf 5,25 Milliarden Dollar zurückgegangen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. AB Inbev war 2004 aus einem Zusammenschluss der belgischen Interbrew mit dem brasilianischen Brauer AmBev entstanden. Mit Blick auf die jüngste Megafusion mit SABMiller zeigte sich AB Inbev aber optimistisch. Der Deal werde voraussichtlich Einsparungen in Höhe von 2,8 Milliarden Dollar mit sich bringen, erklärte der Hersteller von Marken wie Beck's, Budweiser oder Corona. Die Aktien des Brauers gaben rund zwei Prozent nach.

Analysten hatten für das vierte Quartal mit einem Kerngewinn von 5,58 Milliarden Dollar gerechnet. Probleme gab es für AB Inbev zuletzt im rezessionsgeplagten Brasilien, seinem zweitwichtigsten Markt. Ohne Berücksichtigung des Geschäfts in dem südamerikanischen Land wäre der Kerngewinn AB Inbev zufolge um 6,4 Prozent geklettert.

Wegen hoher Finanzierungskosten und einer hohen Abschreibung blieb unter dem Strich mit 1,24 Milliarden Dollar (1,2 Milliarden Euro) Gewinn um rund 85 Prozent weniger übrig als ein Jahr zuvor. Zudem sank der operative Gewinn stärker als erwartet. Jetzt will der Konzern noch mehr sparen. Der Umsatz legte bereinigt um Währungseffekte um 2,4 Prozent auf 45,5 Milliarden Dollar zu - inklusive der Folgen des starken Dollar sank der Erlös auf vergleichbarer Basis um rund drei Prozent.

Durch die Fusion mit SABMiller seien bereits 829 Millionen Dollar eingespart worden, teilte AB Inbev weiter mit. Die restlichen zwei Milliarden würden in den kommenden drei bis vier Jahren positiv zu Buche schlagen. Der Brauereiriese, der für die Fusion knapp 100 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt hat, ist mehr als doppelt so groß wie die Nummer zwei auf dem Weltmarkt, Heineken, und produziert mehr als ein Viertel des weltweit getrunkenen Biers.

(APA/Reuters/dpa)