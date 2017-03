Razzien bei Caterpillar

Chicago. Beim Baumaschinen-Konzern Caterpillar haben US-Ermittler am Donnerstag (Ortszeit) Durchsuchungen in drei Gebäuden im Bundesstaat Illinois durchgeführt. Laut Angaben des Unternehmens könnten die Durchsuchungen mit Steuerermittlungen zur Schweizer Tochter zusammenhängen. Die Durchsuchungen wirkten sich auch an der Börse in New York aus. Die Caterpillar-Aktie verlor bis Börsenschluss 4,3 Prozent. In den vergangenen zwölf Monaten war sie um 35 Prozent gestiegen.

Eine Sprecherin der US-Staatsanwaltschaft in Illinois bestätigte, dass die Räumlichkeiten in den drei Orten durchsucht wurden. Zu möglichen Gründen machte sie keine Angaben. In einer Stellungnahme schrieb Caterpillar, die Aktion könnte auf Ermittlungen der US-Steuerbehörde IRS zurückzuführen sein. Dabei geht es um Gewinne bei der Schweizer Tochterfirma Caterpillar SARL, respektive CSARL.

Steuerdeal mit der Schweiz

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC untersuche diese Angelegenheit bereits seit 2015, hieß es vonseiten Caterpillars. Die Behörde habe damals mitgeteilt, eine informelle Untersuchung zur Tochtergesellschaft CSARL durchzuführen. Die ständige Ermittlungssubkommission des US-Senats hielt 2014 in einem Bericht fest, Caterpillar soll zwischen 2000 und 2012 umgerechnet 2,1 Mrd. Franken Steuergelder am US-Fiskus vorbeigeschleust haben. Der Gewinn aus dem Verkauf von Ersatzteilen wurde über eine Niederlassung in der Schweiz abgewickelt.

Die Kommission nahm in dem Bericht eine komplexe Restrukturierung im Jahr 1999 beim Weltführer für Minen- und Baustellenausrüstung ins Visier. In diesem Zusammenhang habe Caterpillar mit der Schweiz einen Tiefsteuersatz ausgehandelt. Caterpillar fabriziere in der Schweiz weder Ersatzteile noch unterhalte es dort ein Lager. Doch 85 Prozent der Gewinne aus dem Verkauf von Ersatzteilen werden über die Schweizer Abteilung abgewickelt, wo das Unternehmen mit vier bis sechs Prozent besteuert wird. In den USA läge der Steuersatz bei rund 35 Prozent. (Reuters)

