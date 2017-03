Ein unmoralisches Angebot

Wien. Der US-Waffenproduzent Smith & Wesson hat sich ein wenig, nun ja, verspekuliert. Am 7. November stellte die Firma eine umfassende Neupositionierung vor. Man werde in Zukunft verstärkt auch andere Geschäftszweige hervorheben. Schließlich verkaufe die Firma ja auch Taschenmesser, Moskitonetze und andere Campingartikel. Das mag Sinn ergeben: Wer will schon immer mit dem mörderischen Image des Herstellers von Schussgeräten assoziiert werden?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.03.2017)