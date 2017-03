Lust auf Schoko lässt bei Lindt & Sprüngli Kassen klingeln

Der steigende Appetit vieler Konsumenten auf hochwertige Naschereien hat Lindt & Sprüngli das vergangene Jahr versüßt. Der Gewinn des Schweizer Edelschokolade-Herstellers stieg um 10,2 Prozent auf 419,8 Millionen Franken, wie die für Lindor-Kugeln und Goldhasen bekannte Firma am Dienstag mitteilte. Analysten hatten durchschnittlich mit einem Reingewinn von 423 Millionen Franken gerechnet. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 880 Franken pro Namenaktie erhalten. Den Umsatz hatte der Konzern um 6,8 Prozent auf 3,9 Milliarden Franken gesteigert - das organische Wachstum lag bei sechs Prozent. Im laufenden Jahr soll der Umsatz in ähnlichen Tempo zulegen. Mittel- bis langfristig strebt Lindt & Sprüngli weiterhin ein organisches Wachstum zwischen sechs und acht Prozent an.

(Reuters)