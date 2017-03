ATX gewinnt am Nachmittag 0,29 Prozent

Die Wiener Börse hat sich heute, Mittwoch, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.804,51 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 8,17 Punkten bzw. 0,29 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,11 Prozent, FTSE/London -0,12 Prozent und CAC-40/Paris -0,01 Prozent. In einem wenig veränderten europäischen Börsenumfeld tendierte der ATX etwas höher. Vor dem EZB-Zinsentscheid am Donnerstag und dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag fehlten international die klaren Handelsimpulse.

In Wien rutschte die Verbund-Aktie nach Ergebnisvorlage für 2016 1,7 Prozent tiefer. Der niedrigere Dividendenvorschlag im Vergleich zum Vorjahr und ein vorsichtiger Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr mit einem erwarteten Ergebnisrückgang drücken wohl auf den Aktienkurs, hieß es aus dem Handel.

Flughafen zieht in ATX prime ein

Am anderen Ende der Kursliste gewannen Flughafen Wien 3,2 Prozent an Höhe. Die Aktie des Airport Wiens zieht wieder in den Leitindex ATX der Wiener Börse ein, wurde am Vorabend berichte. Aus dem Index fallen dafür die Papiere des Cateringunternehmens Do&Co. Diese tendierten mit plus 0,2 Prozent.

Die heimischen Bankenwerte gingen in verschiedene Richtungen. Während Erste Group einen Zuwachs von einem Prozent verbuchen konnten, gaben Raiffeisen Bank International um 0,2 Prozent nach.

Die Post-Anteilsscheine verbilligten sich um 0,4 Prozent. Von der APA befragte Analysten erwarten von den am Donnerstag anstehenden Geschäftszahlen für 2016 des Logistikunternehmens Rückgänge beim Umsatz und eine Verdopplung des Gewinns.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 10.00 Uhr bei 2.807,72 Punkten, das Tagestief lag um etwa 11.45 Uhr bei 2.783,41 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,27 Prozent bei 1.424,17 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 23 Titel mit höheren Kursen, 17 mit tieferen und keiner unverändert.

Bis dato wurden im prime market 3.388.362 (Vortag: 3.455.726) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 90,15 (88,22) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 294.955 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 17,20 Mio. Euro entspricht.

(APA)