Hannover Rück erhöht nach Rekordgewinn die Dividende

Die Dividende steige insgesamt auf 5,00 Euro je Aktie von 4,75 Euro, teilte Rückversicherer Hannover Rück am Donnerstag mit. Die Auszahlung setze sich aus einer Basisdividende von 3,50 Euro je Titel zuzüglich einer Sonderdividende von 1,50 Euro je Aktie zusammen. Damit schütten die Niedersachsen die Hälfte des Gewinns an ihre Aktionäre aus. Hauptprofiteur ist der Mutterkonzern Talanx, der gut 50 Prozent an dem Unternehmen hält. 2016 fuhr Hannover Rück dank geringer als erwartet ausgefallener Großschäden mit 1,17 (2015: 1,15) Milliarden Euro den fünften Rekordgewinn in Folge ein.

Für das laufende Jahr traut sich die Hannover Rück erneut einen Gewinn von mehr als einer Milliarde Euro zu. Die Bruttoprämie soll leicht steigen, nachdem sie im vergangenen Jahr um gut vier Prozent auf 16,4 Milliarden Euro schrumpfte, bekräftigte der Konzern. Zudem macht das Unternehmen seinen Aktionären Hoffnungen auf eine erneute Sonderdividende. Die reguläre Ausschüttungsquote solle unverändert bei 35 bis 40 Prozent des Konzernergebnisses liegen. Bei einer unveränderten komfortablen Kapitalisierungssituation könne sie sich erhöhen.

(Reuters)