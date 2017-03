Dieser Milliardär mag Europa-Aktien – trotz Frankreich-Risiko

“Es ist ein Wahrscheinlichkeiten-Spiel in Europa”, sagte David Tepper, Gründer des Hedgefonds Appaloosa Management, in dieser Woche in einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender CNBC. Die Bewertungen auf dieser Seite des Atlantiks seien „so viel niedriger“ im Vergleich zu den USA. Tepper erwartet nach eigenen Angaben nicht, dass die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen – eine unerschrockene Nationalistin, die sich für einen Austritt Frankreichs aus der Eurozone einsetzt – das Votum für sich entscheiden kann. Dennoch bereite der Ausgang der Wahlen weiter Sorgen.

Der Milliardär ist derweil der US-Wirtschaft gegenüber positiver eingestellt. Bei Bonds hat er sich zu Leerverkäufen entschieden, während er auf steigende Aktienkurse setzt, obwohl der Markt dieser Tage nicht billig ist. Eine Deregulierung wird Tepper zufolge der amerikanischen Wirtschaft Schwung verleihen. Die Wahrscheinlichkeit eines Wachstum von drei Prozent bezeichnet er als hoch, solange die Republikaner „es nicht vergurken“ – etwa bei Themen wie dem Handel.

Tepper erwartet rasche Zinsanhebung

Der Hedgefonds-Manager sagte darüber hinaus, dass eine Steuersenkung die Inflation antreiben und damit die Federal Reserve dazu zwingen könnte, die Zinsen schneller anzuheben: „Ich glaube, dass die Fed ziemlich schnell heraufsetzen wird. Und erst recht, wenn wir einige der Konjunkturmaßnahmen bekommen, sollten sie ziemlich schnell heraufsetzen.“

Mit Blick auf den neuen US-Präsidenten erklärte Tepper, dass er „sehr, sehr glücklich“ darüber wäre, wenn Donald Trump „sich an diesem Punkt etwas zurückhalten“ und nicht „so viele Tweets“ senden würde.

Der Vermögensverwalter hatte im Wahlkampf mit Hillary Clinton zwar die Gegenkandidatin von Trump unterstützt. Doch inzwischen ist er der Meinung, dass die Kombinationen aus einem republikanischen Präsidenten und einer republikanischen Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus dem Markt das Potenzial für eine Aufwärtsbewegung geliefert habe.

„Ich war vorsichtig beim Aktienmarkt. Anfang des Jahres war ich ein wenig nervös wegen Handels-Reibungen mit China“, sagte Tepper.

Grenz-Steuer über Jahre verteilen

Etwas hoffnungsvoller sei er bei der Frage geworden, welche Effekte die Trump-Regierung und der Kongress auf die US- Konjunktur haben werden. Mit Blick auf eine mögliche US-Grenzen-Steuer geht Tepper davon aus, dass der US-Kongress wahrscheinlich eine Abgabe entwickeln wird, deren Auswirkungen sich über mehrere Jahre verteilen sollte. Daher sei die Reaktion von Wirtschaftsvertretern wohl übertrieben.

„Wenn man es verteilt, ist es nur logisch, dass es nicht so große Auswirkungen nach sich ziehen wird“, erklärte er. Tepper ergänzte, dass der Markt wahrscheinlich den Großteil einer Aufwertung von rund zwölf Prozent beim US-Dollar deutlich vor dem vollständigen Eintritt der Maßnahme einpreisen wird – was Verbrauchern zu Beginn helfen sollte. „Für mich ist das nur ein Mechanismus, um den Umsatz mit der Zeit zu steigern.“

(Bloomberg)