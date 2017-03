Semperit schreibt rote Zahlen und kürzt die Dividende

Der Gummikonzern Semperit kündigte seinen Anlegern am Freitag an, dass die Dividende für 2016 von zuvor 1,20 Euro auf 70 Cent je Aktie gekürzt wird. Der Vorschlag basiert auf der Prämisse, dass die im Jänner angekündigte Auflösung des Joint Ventures mit dem langjährigen Partner Sri Trang in Thailand tatsächlich zustande kommt und damit auch der erwartete Mittelzufluss von rund 200 Millionen Dollar vor Steuern. Andernfalls behalte sich der Vorstand einen abweichenden Dividendenvorschlag vor.

Semperit und Sri Trang hatten sich zu Jahresbeginn auf einen Abtausch von Produktionen geeinigt und auch darauf, dass Semperit eine einmalige Ausgleichszahlung erhält. Konzernchef Thomas Fahnemann will den Mittelzufluss nutzen, um Investitionen in das Wachstum voranzutreiben. Vorerst sind allerdings Einmaleffekte aus der Joint Venture-Transaktion im Volumen von 31,9 Millionen Euro zu verkraften. Diese waren mitverantwortlich dafür, dass der Gummikonzern das Jahr 2016 mit einem Verlust von 8,8 Millionen Euro abschliesst.

Semperit verzeichnete im Vorjahr einen Umsatzrückgang um 6,8 Prozent auf 852,6 Millionen Euro. Das anhaltend schwierige Marktumfeld schlug sich auch auf das Ergebnis nieder. Das bereinigte EBITDA fiel um 14,1 Prozent auf 82,6 Millionen Euro, das bereinigte EBIT ging von 66,7 auf 49 Millionen Euro zurück. Der bereinigte Gewinn nach Steuern halbierte sich auf 23,1 Millionen Euro.

Für heuer erwartet der Konzern eine moderate Verbesserung der Marktbedingungen. Durch die tendenziell steigenden Rohstoffpreise sowie die besseren Konjunkturaussichten dürfte sich die generelle Nachfrageschwäche im Industriebereich langsam erholen. Im weitestgehend konjunkturunabhängigen Bereich Medizin sei unverändert mit einer steigenden Nachfrage zu rechnen. Auf der Angebotsseite sei der Handschuhmarkt weiterhin mit Überkapazitäten konfrontiert, sodass mit einem andauernden Preis-und Margendruck gerechnet werden müsse, heisst es.

Semperit fokussiert sich auch heuer auf organisches Wachstum sowie operative Ergebnisverbesserungen im Sektor Medizin. Die Investitionen in den Ausbau der Kapazitäten werden fortgesetzt. Im Sektor Industrie werden die Produktionskapazitäten für Schläuche in Odry, Tschechien, für Fördergurte in Bechatów, Polen, sowie für Fenster- und Türprofile in Deutschland, erweitert. Im Sektor Medizin liegt der Schwerpunkt auf dem Ausbau der Fabrik in Malaysia und auf Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen. Insgesamt sind für das Jahr 2017 Anlageinvestitionen von rund 80 bis 90 Millionen Euro (2016: 65,1 Millionen Euro) vorgesehen.