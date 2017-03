ATX startet mit kleinem Plus in die Handelswoche

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit gut behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.846,63 Punkten nach 2.841,55 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 5,08 Punkten bzw. 0,18 Prozent. Auch das europäische Umfeld fand zu Wochenbeginn noch keine klare Richtung. Marktbeobachter verwiesen auf die mehrheitlich negativen Übersee-Vorgaben. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato sehr dünn. Auch von den heutigen Konjunkturdaten werden kaum nennenswerte Impulse erwartet.

Unter den Einzelwerten zeigten sich Immofinanz erneut gesucht und knüpften mit plus 2,40 Prozent auf 1,88 Euro an die Freitagsgewinne an. RHI konnten sich um 0,91 Prozent auf 22,75 Euro verbessern und UNIQA notierten 0,79 Prozent befestigt bei 7,41 Euro. Flughafen Wien gewannen um 1,34 Prozent auf 28,78 Euro. Die Aktien des heimischen Airports zogen heute wieder in den Leitindex ATX ein, hinaus fiel hingegen Do & Co. Die Aktien des Cateringunternehmens schwächten sich im Frühhandel um 0,68 Prozent auf 59,84 Euro ab.

Bankwerte uneinheitlich

Die heimischen Bankwerte tendierten zum Wochenauftakt uneinheitlich. Während Raiffeisen leicht um 0,14 Prozent auf 22,04 Euro zulegen konnten, büßten Erste Group 0,72 Prozent auf 29,81 Euro ein.

Der ATX Prime notierte bei 1.442,59 Zählern und damit um 0,13 Prozent oder 1,81 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 21 Titel mit höheren Kursen, 14 mit tieferen und vier unverändert. In fünf Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 1.516.102 (Vortag: 1.268.445) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 29,21 (20,70) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

