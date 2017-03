Capital Bank: „Privatbanken stehen vor Konsolidierung“

Wien. Mit einer Konsolidierung im Privatbankenbereich rechnet der Vorstandsvorsitzende der zur Grawe-Finanzgruppe gehörenden Capital Bank, Christian Jauk. Der Privatbankensektor sei überbesetzt, zusätzlich bringe die Nullzinspolitik der EZB die Banken zunehmend unter Druck, meinte Jauk im Gespräch mit der „Presse“ in Wien.

Die Grawe-Gruppe hatte sich mit der Überahme des Bankhauses Schellhammer & Schattera im Vorjahr (jetzt eine Schwesterbank der Capital Bank unter dem Dach der Bank Burgenland) aktiv an dieser Konsolidierung beteiligt.

Innerhalb das Privatbankengeschäfts sieht Jauk eine starke Differenzierung auf die Branche zukommen: Am oberen Ende, wo es um „Manufaktur“ gehe, komme es zu immer stärkerer Individualisierung und zu „neuen Themenstellungen“.

Am unteren Ende gehe die Entwicklung dagegen in Richtung Standardisierung. Als Beispiel für neue Themenstellungen nennt Jauk die Hinwendung von traditionellen Anlageprodukten zu Private Equity. Es sei beispielsweise nicht mehr ungewöhnlich, statt in einen Fonds in ein ganzes Zinshaus zu investieren. Die Digitalisierung sei auch im Bankwesen nicht aufzuhalten, meint Jauk. Derzeit bemerke man den Trend aber vor allem im unteren Bereich bei standardisierten Produkten. Im Massenmarkt der Fonds werde die Digitalisierung bald sehr stark werden und die Kosten stark verringern.

Im Geschäft mit vermögenden Privatkunden sieht der Capital Bank-Chef dagegen weiter die persönliche Beratung im Mittelpunkt. Hier würden Algorithmen höchstens im Hintergrund verwendet.

Gewinn deutlich gesteigert

Die Capital Bank Gruppe hat laut Jauk ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Das Volumen der „Assets under Management“ konnte von 13,4 auf 15,2 Mrd. Euro gesteigert werden. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit legte von 17,9 Mio. Euro auf 18,6 Mio. Euro zu. 2016 beschäftigte die Capital Bank 217 Mitarbeiter, ein Jahr zuvor waren es 200 gewesen. (ju)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.03.2017)