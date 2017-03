ATX baut zu Mittag Kursgewinne etwas aus

Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Mittagshandel etwas höher tendiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 2.815,75 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 16,47 Punkten bzw. 0,59 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,34 Prozent, FTSE/London +0,04 Prozent und CAC-40/Paris +0,12 Prozent. Gegenüber dem Vormittag baute der heimische Leitindex seine Kursgewinne etwas aus. Das europäische Börsenumfeld präsentierte sich nach einer holprigen Handelseröffnung zu Mittag mehrheitlich ebenfalls freundlich.

Bei den Einzelwerten in Wien stiegen die Aktien des Vienna Insurance nach einer Zahlenvorlage klar um 2,98 Prozent auf 22,97 Euro. Die Geschäftszahlen seien weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, kommentierte ein Analyst der Baader Bank. Die neue Prognose für den Vorsteuergewinn deute aber darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zum gesamten Versicherungssektor günstig bewertet sei. Die VIG hat hier ein Wachstum auf 450 bis 470 Mio. Euro bis 2019 angekündigt.

Lenzing führt Kursliste an

Noch deutlicher aufwärts ging es für Lenzing, die mit einem satten Plus von 5,95 Prozent auf 163,90 Euro zu Mittag bei hohen Umsätzen stärkster Wert im ATX waren. Die Analysten von Berenberg haben nach der Zahlenvorlage vom Vortag ihr Kursziel für die Titel des Faserherstellers von 157,00 auf 165,00 Euro angehoben. Eine starke Entwicklung beim Cashflow würde Sorgen um die Kapitalintensität abmildern, heißt es in der Studie. Positiv auswirken würden sich auch die seit Anfang des Jahres um 10 Prozent gestiegenen Viskosepreise.

Sehr fest tendierten außerdem CA Immo mit einem Plus von 2,72 Prozent auf 19,62 Euro. Unterstützung kam von einer positiven Analysteneinschätzung: Die Wertpapierexperten von Kepler Cheuvreux haben ihr Kursziel für die Aktien nach der Zahlenvorlage vom Dienstagabend von 21,50 auf 23,50 Euro angehoben und empfehlen die Papiere weiterhin zum Kauf ("Buy").

Im Plus notierten außerdem Valneva, die bei geringem Volumen um 1,53 Prozent auf 2,58 Euro zulegten. Die österreichisch-französische Impfstofffirma hat 2016 erstmals ein positives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erzielt, allerdings ist der Nettoverlust aufgrund von Abschreibungen deutlich gestiegen.

Buwog-Papiere geben weiter nach

Buwog-Aktien knüpften an ihre Vortagesverluste an und gaben um 0,62 Prozent auf 23,29 Euro nach. Die am Mittwoch vorgelegten Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2016/17 hätten bei den Mieteinnahmen zwar die Erwartungen verfehlt, heißt es in einer Einschätzung der Baader Bank. Dies sei jedoch auf einen Einmaleffekt zurückzuführen gewesen. Um diesen bereinigt, hätten die Mieteinnahmen der Prognose der Baader Bank entsprochen.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 12.00 Uhr bei 2.816,92 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Handelsbeginn bei 2.799,02 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,52 Prozent höher bei 1.425,72 Punkten. Im prime market zeigten sich 24 Titel mit höheren Kursen, 14 mit tieferen und einer unverändert.

Bis dato wurden im prime market 2.284.301 (Vortag: 3.589.796) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 70,92 (110,29) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Lenzing mit 30.300 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 9,69 Mio. Euro entspricht.

(APA)