Bruchlandung für US-Eierriesen Cal-Maine

Nach einem enttäuschenden Quartalsergebnis steht Cal-Maine-Foods vor dem größten Tagesverlust seit mehr als acht Jahren. Die Aktien des nach eigenen Angaben größten Eierlieferanten in den USA brachen am Montag im vorbörslichen Geschäft der Wall Street um mehr als 19 Prozent ein und waren mit 30,10 Dollar so billig wie zuletzt vor drei Jahren.

Der Quartalsumsatz des Unternehmens blieb mit 306,5 Millionen Dollar hinter der Analystenerwartung von 325 Millionen Dollar zurück. Der Gewinn lag mit 0,09 Dollar je Aktie nur knapp halb so hoch wie vorhergesagt. Cal-Maine machte das schwierige Marktumfeld verantwortlich und strich die Dividende für das abgelaufene Quartal.

Cal-Maine war jahrelang auf Wachtumskurs. Im Vorjahr stiegen die Erlöse von 1,58 auf 1,91 Milliarden Dollar, der Gewinn konnte auf 316 Millionen Dollar nahezu verdoppelt werden. An der Börse war der Konzern am Freitag noch 1,81 Milliarden Dollar wert.

