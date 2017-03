ATX schafft keine Gegenbewegung zu den Vortagesverlusten

Die Wiener Börse hat am Dienstag im Verlauf weiter leicht im Plus tendiert. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.801,36 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 2,24 Punkten bzw. 0,08 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,50 Prozent, FTSE/London -0,01 und CAC-40/Paris -0,08 Prozent. Hatte sich der heimische Leitindex im Eröffnungshandel zunächst noch auf Erholungskurs begeben, so bröckelten die Gewinne im Verlauf des Vormittags wieder ab. Am frühen Nachmittag rutschte er sogar mehrmals in den roten Bereich.

Somit gelang dem ATX keine Gegenbewegung zu den Vortagesverlusten. Zu Wochenbeginn hatte vor allem das Scheitern der von US-Präsident Donald Trump forcierten Gesundheitsreform für Unsicherheit an den Aktienmärkten gesorgt. Dass Trump die Reform nicht durch den Kongress brachte, würde Sorgen schüren, dass er auch seine angekündigte Steuerreform nicht umsetzen werde könne, hieß es von Marktbeobachtern.

SBO führt Kursliste an

Bei den Einzelwerten führten Schoeller-Bleckmann (plus 1,95 Prozent auf 62,28 Euro) und Raiffeisen (plus 1,61 Prozent auf 20,89 Euro) den heimischen Leitindex an. Moderat aufwärts ging es für die Aktien der Andritz, die 0,34 Prozent auf 49,83 Euro zulegten. Die Aktionäre des steirischen Maschinenbauers haben auf der Hauptversammlung eine Anhebung der Dividende von 1,35 Euro im Vorjahr auf nun 1,50 Euro beschlossen.

Nach anfänglichen Kursgewinnen etwas schwächer notierten Vienna Insurance, die um 0,66 Prozent auf 22,41 Euro nachgaben. Die Analysten der Deutsche Bank haben ihr Kursziel für die Titel des Versicherers von 25,00 auf 24,00 Euro gesenkt und die Anlageempfehlung "Hold" bestätigt. Sie bemängelten vor allem den Ausblick für die kommenden Jahre, da dieser ein nur geringes Gewinnwachstum impliziere.

Rosenbauer nach Zahlen leicht tiefer

Daneben notierten Rosenbauer nach Zahlenvorlage um 0,21 Prozent tiefer bei 56,24 Euro. Der Feuerwehrausrüster kürzt nach einem leichten Ergebnisrückgang 2016 die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr von 1,50 auf 1,20 Euro je Aktie. Die Erlöse stiegen 2016 zwar von 865,4 auf 870,8 Mio. Euro, das Periodenergebnis sank jedoch von 36,8 Mio. Euro auf 34,6 Mio. Euro.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 9.50 Uhr bei 2.812,13 Punkten, das Tagestief lag um etwa 13.40 Uhr bei 2.797,56 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,06 Prozent bei 1.419,57 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 16 Titel mit höheren Kursen, 21 mit tieferen und einer unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 3.591.384 (Vortag: 2.667.771) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 88,53 (88,41) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 208.400 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 12,64 Mio. Euro entspricht.

