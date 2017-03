Neue Rekordhochs für zwei österreichische Topaktien

Der Optimismus der Amerikaner ist am Mittwoch über den großen Teich nach Europa geschwappt. Trotz des formalen Beginns des Scheidungsprozesses Großbritanniens von der EU standen Dax & Co bei den Anlegern wieder hoch im Kurs. Der deutsche Leitindex stieg um 0,7 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 12.233 Punkte. Das im April 2015 aufgestellte Allzeithoch von 12.390 Zählern rückt damit in Reichweite. Es fehlt nur noch etwas mehr als ein Prozent zum neuen Rekord. Neue Allzeithochs gab es am Mittwoch aber für die Papiere der Dax-Titel Siemens und BASF. Der deutsche Chemieriese ist damit erstmals 85 Milliarden Euro wert, der deutsche Elektrokonzern erstmals 108 Milliarden Euro. Das ist viel für europäische Verhältnis - die großen US-Konzerne spielen in einer anderen Liga. Facebook und Amazon etwa kosten bereits knapp 410 Milliarden Dollar. Das teuerste Unternehmen der Welt ist aber iPhone-Hersteller Apple. Die Aktie erreichte am Dienstag neuen Rekord, der Börsewert des Konzern stieg damit auf 754,45 Milliarden Dollar.

Ein Apple-Zulieferer aus der Steiermark, und zwar der Chip- und Sensorhersteller AMS, steht bei Anlegern ebenfalls hoch im Kurs. Die an der Börse in Zürich gelistete Aktie erreichte am Mittwoch mit 55,70 Franken neues Allzeithoch. Mit einem Kursplus von 90 Prozent seit Jahresbeginn ist AMS Topperformer am gesamten Züricher Markt. Der Börsewert des Unternehmens beträgt 4,7 Milliarden Franken.

Erstmals 4,4 Milliarden Euro ist der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing wert. Die Aktie erreichte Mittwoch alm frühen Nachmittag mit 168,10 Euro ein neues Allzeithoch. Lenzing ist heuer Topperformer an der Wiener Börse mit Zugewinnen von 44 Prozent seit Jahresbeginn.

Auf ein Zweijahreshoch geklettert sind am Mittwoch die Aktien der Telekom Austria (6,25 Euro) und der Österreichischen Post (36,76 Euro).