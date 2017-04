Oberbank plant acht neue Filialen und erhöht die Dividende

Die Linzer Oberbank hat im Vorjahr ihre eigenen Ziele deutlich übertroffen. Wie Generaldirektor Franz Gasselsberger am Dienstag bekannt gab, wurde das siebte Rekordergebnis in Folge erzielt. Der Jahresüberschuss vor Steuern stieg um 14,4 Prozent auf 219,1 Millionen Euro, nach Steuern um 8,9 Prozent auf 181,3 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen davon profitieren. Geplant ist, die Dividende von 55 auf 65 Cent zu erhöhen. Das bedeutet eine Ausschüttung von 23 Millionen Euro.

Der Erfolg der Bank sei untrennbar mit der Expansionsstrategie verbunden, sagte Gasselberger. Im Vorjahr wurden sechs Filialen gegründet (Jena, Erfurt und Ulm in Deutschland, Donauspital und Perchtoldsdorf in Wien, Nagykanisza in Ungarn), damit führte die Oberbank Ende 2016 159 Filialen. Heuer sollen acht neue Filialen entstehen. Beim Kreditvolumen ist für 2017 ein deutlicher Anstieg budgetiert, auch bei den betreuten Kundenvermögen werden weitere Zuwächse erwartet. Beim Ergebnis soll das "herausragende Ergebnis 2016" wieder erreicht werden.