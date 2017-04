ATX setzt Vortagesgewinne fort

Die Wiener Börse hat am Dienstag nach mehrmaligen Abdriften in die Verlustzone freundlich geschlossen. Der ATX stieg 15,28 Punkte oder 0,54 Prozent auf 2.860,18 Einheiten und damit seine Gewinne vom Vortag fortgesetzt. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York +0,22 Prozent, DAX/Frankfurt +0,20 Prozent, FTSE/London +0,54 Prozent und CAC-40/Paris +0,29 Prozent.

Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten lieferten keine Impulse, obwohl die Geschäfte des Einzelhandels im Euroraum im Februar besser gelaufen sind als erwartet. Die Erlöse der Branche lagen 0,7 Prozent höher als im Jänner.

Am Nachmittag dürften allerdings die US-Zahlen für Unterstützung gesorgt haben. Denn das chronische Defizit in der US-Handelsbilanz ist im Februar stärker gesunken als von Ökonomen erwartet. Das Defizit verringerte sich von 48,2 Mrd. US-Dollar im Jänner auf 43,6 Mrd. Dollar. Im Jänner war das Defizit noch so hoch gewesen wie zuletzt im März 2015. Daneben sind die Aufträge an die US-Industrie im Februar wie erwartet weiter gestiegen. Sie lagen um 1,0 Prozent höher als im Jänner.

Verbund notiert deutlich im Plus

Bei den Einzelwerten sorgten eine Reihe Unternehmensnachrichten für Kursbewegungen. So stiegen Palfinger 1,9 Prozent auf 35,43 Euro. Der Salzburger Kranhersteller hat sich durch die Ausgabe von Schuldscheinen 200 Mio. Euro vom Kapitalmarkt geholt. Mit dem Erlös werde vor allem die Übernahme der norwegischen Harding-Gruppe langfristig refinanziert.

Ebenfalls auf der Gewinnerseite notierten CA Immo mit plus 0,8 Prozent auf 20,49 Euro. Der Immobilienentwickler konzentriert sich fortan auf das Kerngeschäft Büroimmobilien und verkaufte 51 Prozent des Anteils am Logistikpark Aerozone in Budapest. Der Preis soll im mittleren zweistelligen Millionenbereich liegen.

Noch höher stiegen die Aktien von Verbund mit einem Plus von über zwei Prozent bei 16,50 Euro. Österreichs führender Stromkonzern wird wohl mit Ex-OMV-Chef Gerhard Roiss einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden erhalten. Die Nominierung erfolgte durch den Mehrheitseigentümer - die Republik Österreich. Beobachter gehen davon aus, dass es vermutlich auch eine Übereinkunft des für den Verbund ressortmäßig zuständigen Vizekanzlers Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) mit Kanzler Christian Kern (SPÖ) gibt, der ja selbst im Verbund-Vorstand war, ehe er zum ÖBB-General avancierte.

Hingegen um 0,3 Prozent schwächer präsentierten sich Immofinanz. Der Immobilienkonzern wird am Donnerstag seine Geschäftszahlen für das Rumpfgeschäftsjahr 2016 präsentieren. Analysten der Baader Bank erwarten für das Rumpfgeschäftsjahr Mieteinnahmen von 203,9 Millionen Euro, die Experten von Kepler Cheuvreux rechnen mit einer ähnlichen Größenordnung von 209,1 Millionen Euro.

(APA)