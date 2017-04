Immofinanz: Konzernverlust wuchs auf 182 Mio. Euro

Im Rumpfjahr-Ergebnis der Immofinanz aus den aufgegebenen Geschäftsbereichen (Russland), das für Mai bis Dezember 2016 bei -208,8 Mio. Euro (nach -211,2 Mio. Euro) zu liegen kam, spiegelt sich das nach wie vor schwierige Marktumfeld in Russland wider. Das habe zu geringeren Mieterlösen in den Moskauer Einkaufszentren und negativen Effekten in der Immo-Bewertung geführt, erklärte das Unternehmen am Donnerstagabend. So betrugen etwa die Mieterlöse aus Russland lediglich 50,1 (nach 56,9) Mio. Euro im vergleichbaren Zeitraum 2015. Die währungsbereinigte Neubewertung des russischen Immo-Vermögens betrug im Rumpfjahr 2016 demnach -182,5 Mio. Euro (nach -75,0 Mio. Euro in der nachträglich gerechneten Rumpfperiode 2015). Per 31. Dezember 2016 habe der Immo-Wert der russischen Einkaufszentren 1,02 Mrd. Euro betragen, nach 1,11 Mrd. Euro per 30. April 2016.

Insgesamt, also fortgeführte und aufgegebene Bereiche zusammen, fiel für die Immofinanz im Rumpfjahr 2016 ein Konzernverlust von -182,0 (-150,5) Mio. Euro an. Die fortgeführten Bereiche spielten dagegen 26,9 (60,7) Mio. Euro Konzerngewinn ein. Der nachhaltige FFO 1 (die Cash-Flow-Größe ohne Ergebnis aus Immo-Verkäufen und -Entwicklung) lag bei 34,7 (37,6) Mio. Euro, der FFO 2 (Funds From Operations ohne Ergebnis aus Immo-Verkäufen) bei 31,9 (54,5) Mio. Euro.

Der Finanzmittelbestand lag Ende des Jahres bei 189,3 Mio. bzw. 206,2 Mio. Euro inklusive liquide Mittel im aufgegebenen Geschäftsbereich und in Veräußerungsgruppen (30.4.2016: 371,6 Mio. bzw. 378,8 Mio. Euro). Als Dividende sollen wie berichtet 6 Cent/Aktie vorgeschlagen werden. Im Geschäftsjahr 2017, das erstmals parallel zum Kalenderjahr läuft, liegt der Fokus der Immofinanz auf der weiteren Optimierung der Portfoliostruktur, der Abgabe nicht zum Kerngeschäft zählender Immobilien, der weiteren Effizienzsteigerung sowie auf wertschaffendem Wachstum, um das Bestandsvermögen zu stärken, wie es heißt.

