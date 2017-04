Nach Frankreich-Wahl: Erstmals mehr als 12.400 Punkte für den Dax

Der deutsche Leitindex Dax sprang Montag Vormittag zunächst um 2,9 Prozent auf das Allzeithoch von 12.398,05 Punkten. Kurz nach Mittag wurde dann erstmals die Marke von 12.400 Punkten durchbrochen. Auch französische Aktien und der Euro legten kräftig zu. Börsianer hatten befürchtet, dass es nur die Euro-Gegner Marine Le Pen und ihr linker Widersacher Jean-Luc Melenchon in die Stichwahl schaffen. "Nach diesem Ergebnis würde ich sagen: Vive la France, es lebe Europa. Und europäische Aktien", sagte der Chef-Anlagestratege der Deutsche Asset Management, Stefan Kreuzkamp.

An der Börse in Paris schoss der Auswahlindex CAC40 um bis zu 4,1 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 5268 Punkte in die Höhe. Der EuroStoxx50 kletterte um 3,5 Prozent auf den höchsten Stand seit August 2015. Als sicher geltende Anlagen wie Gold und Bundesanleihen flogen dagegen aus den Depots. Der Euro stieg zeitweise auf ein Fünfeinhalb-Monats-Hoch über 1,09 Dollar.

Bei der ersten Runde der Wahlen am Sonntag siegte Macron mit 23,8 Prozent der Stimmen. Er stellt sich nun am 7. Mai in der Stichwahl Le Pen von der rechtsextremen Partei Front National, die auf den zweiten Platz kam. Früheren Umfragen zufolge hat Macron gute Chancen, neuer Präsident Frankreichs zu werden.

Analyst Folker Hellmeyer von der Bremer Landesbank bezeichnete den Macron-Erfolg als positives Ergebnis für Europa. "Die politischen Unsicherheiten, die zur Schwäche des Euro und zum Kapitalabzug aus Europa geführt haben, sind zwar noch nicht vollständig bereinigt, aber immerhin zu 90 Prozent." An den Finanzmärkten wüchsen nun Hoffnungen auf dringend benötigte Reformen in Frankreich, sagte der Chefökonom der VP Bank, Thomas Gitzel. "Möglicherweise kann Macron tatsächlich der streikfreudigen französischen Bevölkerung einen neuen wirtschaftspolitischen Kurs schmackhaft machen."

Banken haussieren

Besonders begehrt bei Investoren waren Banken. Deutsche Bank gewannen 6,2 Prozent, Commerzbank 9,5 Prozent. Sie waren mit Abstand die gefragtesten Werte im Dax. Die französischen Häuser Societe Generale, BNP Paribas und Credit Agricole zogen um je rund acht Prozent an. UniCredit gehörten mit einem Plus von 8,5 Prozent zu den Top-Werten an der italienischen Börse. Der europäische Banken-Index schoss um 6,4 Prozent in die Höhe, so viel wie kein anderer Spartenindex.

Analysten der Deutschen Bank empfahlen Anlegern, ihr Engagement bei Banken der Euro-Zone nun zu erhöhen. Die Banker des Brokerhauses Kepler Cheuvreux stuften französische Geldhäuser auf "overweight" von "neutral" nach oben.

Anleiheinvestoren deckten sich mit französischen Bonds ein. Die Rendite der zehnjährigen Titel fiel im Gegenzug auf den tiefsten Stand seit Mitte Januar. Die als quasi risikolos geltenden deutschen Staatsanleihen standen dagegen auf den Verkaufslisten, ihre Rendite stieg auf 0,345 Prozent.

Die wieder gefundene Risikofreude von Anlegern war auch beim Goldpreis zu spüren. Eine Feinunze verbilligte sich um 1,4 Prozent auf ein Zwei-Wochen-Tief von 1266 Dollar.

Stichwahl wird Unsicherheit beenden

Zahlreiche Analysten warnten aber auch vor zu viel Euphorie. Erst nach der Stichwahl werde klar sein, ob der Börsenliebling Macron oder die Euro-Gegnerin Le Pen in den Elysee-Palast einziehen. "In zwei Wochen Wahlkampf kann noch viel passieren", sagte der Chefanlagestratege der Deutschen Bank, Ulrich Stephan. "Die große Frage ist, wie sich die traditionellen Wähler der großen klassischen Parteien verhalten und wer sie überzeugen kann." Sollte Le Pen in zwei Wochen das Rennen machen, sei mit massiven Verwerfungen an den Börsen zu rechnen, sagte Gitzel von der VP Bank. Experten rechnen mit einem Absturz des Euro und Kurseinbrüchen an den Aktienmärkten.

Wiener Aktien auf Höhenflug

In Wien kletterte am Montag die AKtie des Flughafens Wien auf das neue Rekordhoch von 33,49 Euro. Mehrjahreshochs gab es für die Papiere von Erste Group, Wienerberger, Post, Strabag und EVN.

Meilensteine des Dax

Im folgenden einige Meilensteine des Börsengeschehens seit der Einführung des deutschen Leitindex im Juli 1988.

1. Juli 1988: Der Dax feiert seinen Einstand. Rechnerisch startet er allerdings am 30. Dezember 1987 bei einem Stand von 1.000 Punkten.

16. Oktober 1989: Der erste schwarze Tag für den Dax: Er bricht im Sog der Wall Street um rund 13 Prozent ein.

18. November 1996: Bei der Privatisierung der Deutschen Telekom wird die T-Aktie als Volksaktie vermarktet. Das Interesse der Öffentlichkeit am Dax nimmt stark zu.

28. Oktober 1997: Im Sog der Asienkrise sackt der Dax im Handelsverlauf bis zu 13 Prozent ab und schließt mit 3567 Punkten acht Prozent niedriger

28. November 1997: Mit dem neuen elektronischen Handelssystem Xetra - kurz für "Exchange Electronic Trading" - bricht für die Börse ein neues Zeitalter an.

7. März 2000: Befeuert von der Euphorie über die Entstehung des Internets erreicht der Dax ein Hoch von 8136,16 Punkten, das sieben Jahre lang hält.

11. September 2001: Nach den Terroranschlägen in den USA fällt der Dax um neun Prozent

12. März 2003: Der Dax rutscht unter 2200 Punkte und notiert damit so niedrig wie im November 1995. Doch mit der Erholung der Weltwirtschaft wächst das Vertrauen in die Gewinnentwicklung der Unternehmen wieder. 13. Juli 2007: Mit 8151,57 Zählern setzt der Dax einen neuen Meilenstein - trotz erster Bankenpleiten und Not-Eingriffen der Europäische Zentralbank (EZB) am Geldmarkt.

15. September 2008: Mit der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers kehrt Ernüchterung ein. Im Oktober 2008 folgt ein schwarzer Tag auf den anderen. Zum September-Schluss verliert der Dax in der Spitze zeitweise 30 Prozent.

9. März 2009: 56 Prozent hat der Dax seit dem Hoch vom 13. Juli 2007 eingebüßt. Mit 3588 Punkten erreicht er zeitweise den niedrigsten Stand seit Oktober 2003. Doch kurz darauf wirft die US-Notenbank Fed die Notenpresse an. Jetzt geht es bergauf.

5. Juni 2014: Die Entscheidung der EZB, die Zinsen weiter zu senken, treibt den Dax erstmals über die 10.000-Punkte-Marke.

22. Januar 2015: Nach dem Vorbild der Fed wirft die EZB die Notenpresse an und schickt den Dax damit auf Rekordkurs. Am 16. März überspringt der Index erstmals die 12.000-Punkte-Marke und setzt am 10. April mit 12.390,75 Zähler eine neue Bestmarke.

11. Februar 2016: Der Preisverfall an den Ölmärkten schürt Ängste vor geplatzten Krediten im Finanzsektor. Der Dax fällt auf 8699 Punkte und liegt damit auf dem Niveau vom Oktober 2014.

31. März 2016: Das Minus im ersten Quartal 2016 beläuft sich auf gut sieben Prozent. Schon im März dreht aber die Stimmung zum Besseren, denn die US-Notenbank Fed verschiebt auch aus Rücksicht auf nahende Brexit-Abstimmung ihre Zinserhöhungen.

24. Juni 2016: Die Briten haben sich für den Austritt aus der EU entschieden und lösen an den Märkten einen allerdings kurzen Ausverkauf aus. Der Dax fällt um fast sieben Prozent, holt in den Folgewochen aber rasch wieder auf.

9. November 2016: Die Amerikaner haben Donald Trump zum Präsidenten gewählt. An der Wall Street schieben die Anleger vorher geäußerte Bedenken beiseite und setzen auf sinkende Steuern für Unternehmen und massive Infrastrukturmaßnahmen. Der Dow-Jones geht auf Rekordkurs. Nach und nach zieht auch der Dax an und etabliert sich wieder in der Fünfstelligkeit.

24. April 2017: Nach dem Erfolg des europafreundlichen Politikers Emmanuel Macron bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich knackt der Dax eine neue Rekordmarke. Der deutsche Leitindex erreicht erstmals mehr als 12.400 Punkte.

