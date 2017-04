HSBC erhält Beratungsmandat für Aramcos Rekord-Börsengang

Die Bank HSBC mischt beim voraussichtlich größten Börsengang aller Zeiten mit. Nach den Wall-Street-Häusern JP Morgan und Morgan Stanley erhielt nun auch das britische Geldhaus HSBC vom saudi-arabischen Ölkonzern Aramco ein Beratungsmandat. HSBC-Chef Stuart Gulliver gab den prestigeträchtigen und vermutlich auch sehr lukrativen Auftrag am Montag auf der Hauptversammlung in Hongkong bekannt. Früheren Reuters-Informationen zufolge ist HSBC für Aramco deswegen interessant, weil das Geldhaus in Asien stark vertreten ist. Es solle insbesondere in China Investoren gewinnen.

Saudi-Arabien will bis zu fünf Prozent der Aramco-Anteile an die Börse bringen und damit schätzungsweise 100 Milliarden Dollar erlösen. Die Gelder sollen in den Umbau der heimischen Wirtschaft investiert werden - mit dem Ziel, die Abhängigkeit des Landes vom Öl zu verringern. Die Aktien sollen an der Börse in Riad sowie an einem internationalen Finanzplatz notiert werden. Favorit ist dabei die New Yorker Börse.

(Reuters)