ATX auf dem höchsten Stand seit Februar 2011

Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Plus geschlossen und den sechsten Handelstag in Folge Kursgewinne verzeichnet. Der ATX gewann 26,35 Punkte oder 0,89 Prozent auf 2.974,66 Einheiten. Zwischenzeitlich stieg er bis auf 2.975,69 Zähler und notierte damit so hoch wie zuletzt im Februar 2011.

Bis am Nachmittag präsentierte sich der heimische Leitindex schwach in Form und notierte überwiegend in der Verlustzone. Im Späthandel orientierte er sich aber noch deutlich nach oben. Unterstützung kam dabei einerseits von den Ölwerten Schoeller-Bleckmann (plus 2,60 Prozent auf 66,33 Euro) und OMV (plus 0,58 Prozent auf 39,57 Euro). Die Ölpreise sind am späten Nachmittag ins Plus gedreht, nachdem die Öl-Lagerbestände in den USA in der vergangenen Woche stärker zurückgegangen waren als erwartet.

Andererseits stützten auch die im Frühhandel noch schwachen Bankaktien den ATX: Für die Titel der Erste Group ging es um 1,29 Prozent nach oben auf 32,62 Euro und die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) gewannen 1,36 Prozent auf 20,93 Euro. Die Erste-Aktie ließ sich somit von einer gestrichenen Verkaufsempfehlung nicht irritieren: Die Raiffeisen Centrobank (RCB) hat ihr "Buy"-Votum für die Titel der heimischen Bank gestrichen und bewertet sie nur mehr mit "Hold". Das Kursziel wurde jedoch von 30,50 auf 33,50 Euro erhöht. Für die für nächste Woche angesetzte Zahlenvorlage der Erste erwartet man bei der RCB solide Ergebnisse, die allerdings nicht als Kurstreiber wirken dürften.

Agrana als größter Gewinner

Größte Gewinner im prime market waren zur Wochenmitte die Aktien der Agrana mit einem Plus von 4,31 Prozent auf 96,70 Euro. Hier könnte eine positive Analysteneinschätzung der Erste Group für Unterstützung gesorgt haben. Die Analysten erhöhten ihre Anlageempfehlung von "Accumulate" auf "Buy". Gleichzeitig senkten sie ihr Kursziel von 129,5 Euro auf 116,5 Euro.

Neue Analysteneinschätzungen lagen außerdem zu CA Immo und Immofinanz vor. Die Baader Bank hat ihr Kursziel für die Aktien der CA Immo von 22,00 auf 23,00 Euro erhöht und ihre Empfehlung "Buy" bestätigt, während die Titel der Immofinanz weiterhin mit "Hold" und einem Kursziel von 1,80 Euro bedacht werden. Die Immofinanz brauche die mögliche Fusion der beiden Unternehmen, die CA Immo jedoch nicht, lautete das Fazit der Analysten. Die Immofinanz-Aktie beendete den Handelstag um 0,58 Prozent höher bei 1,90 Euro, während die Papiere der CA Immo unverändert bei 20,39 Euro notierten.

Unter Druck gerieten hingegen die Aktien der Porr, die um 1,71 Prozent auf 32,71 Euro nachgaben. Der Baukonzern hatte am Vortag Geschäftszahlen für 2016 vorgelegt und einen Gewinnanstieg von 9,5 Prozent auf 66,8 Mio. Euro gemeldet. Die Analysten von SRC haben als Reaktion ihr Kursziel von 40 Euro und ihr Anlagevotum "Buy" bestätigt.

Die Titel des Branchenkollegen Strabag hingegen stiegen klar um 0,95 Prozent auf 37,00 Euro. Der Baukonzern wird am morgigen Donnerstag den Geschäftsbericht für 2016 vorlegen.

(APA)