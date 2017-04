Pharmakonzern Roche startet mit Umsatzplus ins Jahr

2017 werde währungsbereinigt ein Umsatzanstieg um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbetrag anvisiert, bekräftigte der Schweizer Arzneimittelhersteller Roche am Donnerstag sein Jahresziele. Von Jänner bis März stiegen die Verkaufserlöse Wechselkurseinflüsse ausgeschlossen um vier Prozent auf 12,9 Milliarden Franken (11,9 Milliarden Euro). Roche übertraf damit die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt 12,7 Milliarden Franken prognostiziert hatten. Motor des Wachstums war die starke Nachfrage nach den neuartigen Krebsmedikamenten und der Lungenarznei Esbriet.

Auch am Gewinnziel hält das Unternehmen fest: Der um Sonderfaktoren bereinigten Gewinn je Genussschein und Inhaberaktie soll in etwa wie die Verkaufserlöse anziehen. Die Aktionäre dürfen erneut mit mehr Dividende rechnen. Gewinnzahlen veröffentlicht Roche nur zum Halbjahr und am Jahresende.

(Reuters)