Bei Optiker Fielmann klingeln die Kassen

Die Optikerkette Fielmann hat zu Jahresbeginn mehr verdient. Der Vorsteuergewinn legte in den ersten drei Monaten um zwölf Prozent auf 60,6 Millionen Euro zu, wie das börsennotierte Familienunternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz kletterte um acht Prozent auf knapp 342 Millionen Euro. Der Anstieg ist vor allem dem späten Oster-Termin in diesem Jahr geschuldet. Dadurch hatte der März zwei Verkaufstage mehr als 2016. Mit seinen Zahlen bewegte sich Fielmann im Rahmen der Erwartungen. Von Reuters befragte Analysten hatten im Schnitt mit einem Umsatz von 337 Millionen Euro und einem Vorsteuergewinn von 59,8 Millionen Euro gerechnet.

Für das laufende Jahr kündigte Fielmann eine weitere Expansion an. Das Unternehmen aus Hamburg wolle zusätzliche Geschäfte eröffnen, bestehende vergrößern und in bessere Lagen umziehen. In Italien habe Fielmann in den ersten Monaten Niederlassungen in Vincenza, Verona und Trento eröffnet. Weitere sollten folgen. Beim Ausblick blieb Unternehmenschef Günther Fielmann wie immer unkonkret: "Wir sind zuversichtlich, unsere Marktposition auszubauen, erwarten einen positiven Geschäftsverlauf." Fielmann profitiert seit Jahren davon, dass immer mehr Menschen wegen der zunehmenden Bildschirmarbeit und der Nutzung von Smartphones eine Brille benötigen.

(Reuters)