Airbus „verliert“ den Gewinn

München. Was ist los bei Airbus? Diese Frage stellten sich Investoren gestern, Donnerstag, nachdem der europäische Flugzeugbauer nicht gerade beruhigende Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht hatte.

Da ist zum einen die Ertragslage: Auf dem Papier erscheint sie gut, denn der Überschuss ist im Quartal um die Hälfte auf 608 Mio. Euro gestiegen. Der Schein trügt jedoch: Der Verkauf der Rüstungselektroniksparte brachte allein 560 Mio. Euro. Ohne diese Sondereinnahme und positive Währungseffekte wäre über dem Strich praktisch nichts übrig geblieben.

Zum anderen sind die Aufträge überraschend stark weggebrochen. Während der Umsatz binnen Jahresfrist noch um sieben Prozent auf 13 Mrd. Euro zulegte, sackte der Auftragseingang um fast die Hälfte auf 3,8 Mrd. Euro ab.

Bestellungen verzögern sich

Finanzvorstand Harald Wilhelm versuchte zu beruhigen: „Die Bestellungen verzögern sich.“ Der Auftragseingang erstrecke sich nicht gleichmäßig über das ganze Jahr, wie die Vergangenheit zeige. „Unser Gesamtauftragsbestand mit 6700 Bestellungen erweist sich als robust.“ Auch die Luftverkehrszahlen deckten die Prognosen seines Hauses. Für das Gesamtjahr bestätigte Wilhelm, 720 Maschinen ausliefern zu wollen.

Erzrivale Boeing hatte zuletzt eine ähnliche Entwicklung verzeichnen müssen, wenn auch nicht ganz so gravierend. Die Amerikaner lieferten anders als Airbus im ersten Quartal sogar weniger Flugzeuge aus und kamen auf 169. Airbus steigerte seine Auslieferungen um elf Maschinen auf 136.

Airbus-Konzernchef Tom Enders, gegen den die Staatsanwaltschaft Wien in der Causa Eurofighter wegen schweren Betrugs ermittelt, hält an seiner Jahresprognose fest. Auf vergleichbarer Basis soll der Gewinn um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr zulegen. Es solle auch mehr als der erwirtschaftete Jahresgewinn an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Die dankten ihm die guten Aussichten: Die Aktie legte in einem eher flauen deutschen Umfeld leicht zu.

Seit einem halben Jahr befindet sich das Papier stark im Aufwärtstrend und hat gut 20 Euro an Wert gewonnen. Mit über 74 Euro ist das Papier so teuer wie seit fünf Jahren nicht. Obwohl Airbus Probleme hat: Beim wichtigsten Modell, A320neo, läuft der Produktionshochlauf nicht so flott wie geplant. Dort gibt es Schwierigkeiten mit dem Turbinenlieferanten. „Wir erwarten von Pratt & Whitney, dass sie marktreife Triebwerke liefern“, mahnte Wilhelm.

Das größte Sorgenkind ist und bleibt der Militärtransporter A400M. In Arbeitsgruppen soll mit den Kundenstaaten, darunter Deutschland und Frankreich, über eine finanzielle Entlastung verhandelt werden. Airbus verbuchte im vergangenen Jahr abermals 2,2 Mrd. Euro an Sonderlasten für das Modell, das eine einzige Pannenserie darstellt. Zuletzt hatte sich Airbus mit der Bitte um neue Verhandlungen an die Abnehmerstaaten gewandt. (ag./eid)



