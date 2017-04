Palfinger legt im 1. Quartal bei Umsatz und Gewinn zu

Der Salzburger Kranhersteller Palfinger hat im ersten Quartal 2017 mehr Umsatz und Gewinn gemacht. Der Umsatz erhöhte sich um 13,5 Prozent auf 361,9 Mio. Euro, das Konzernergebnis stieg um 4,1 Prozent auf 19,4 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Für das Gesamtjahr rechnet das Management unverändert mit einer Umsatzsteigerung und strebt eine zweistellige Ebit-Marge an, heißt es.

Das um Restrukturierungskosten bereinigte Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (Ebitda) stieg um 18,7 Prozent auf 50,9 Mio. Euro. Das Betriebsergebnis (Ebit legte um 4,7 Prozent auf 31,6 Mio. Euro zu. Die Restrukturierungskosten bezifferte Palfinger für das erste Quartal mit 5 Mio. Euro.

Zuwächse im Segment "Sea"

Das Geschäftsfeld "Sea" sei aufgrund der angespannten Lage der Öl- und Gasbranche weiterhin sehr schwierig gewesen, so das Unternehmen. Der Umsatz im ersten Quartal erhöhte sich um 68,6 Prozent auf 64,6 Mio. Euro. Die 2016 erworbene Harding-Gruppe habe im Berichtszeitraum 27,6 Mio. Euro zum Umsatz beigetragen. Das bereinigte Segment-Ebitda ging jedoch nach 2,8 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 2,1 Mio. Euro zurück.

Im Segment "Land" sorgten Zuwächse in den Regionen EMEA und GUS für höhere Umsätze. Diese stiegen um 6 Prozent auf 297,2 Mio. Euro. Das bereinigte Segment-Ebitda erhöhte sich um 17,2 Prozent auf 51,7 Mio. Euro.

In Nordamerika seien wesentliche Restrukturierungserfolge verzeichnet worden. Das Unternehmen veräußerte im ersten Quartal seinen Geschäftsbereich Service Bodies. "Bei anhaltend guter Nachfrage nach Ladekranen sollte die Profitabilität in Nordamerika steigen", schreibt Palfinger in der Mitteilung. In Südamerika bewegte man sich weiterhin in einem sehr schwierigen Marktumfeld, aus heutiger Sicht sieht Palfinger jedoch die Talsohle erreicht.

