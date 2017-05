Apple so teuer wie noch nie - Konzern fährt Milliardengewinn ein

An den Börsen purzeln derzeit die Rekorde. In Frankfurt hat am Dienstag der Leitindex Dax mit 12.507,90 Zählern zum vierten Mal in sechs Handelstagen einen neuen Höchststand erreicht. In Wien gab es für die Aktien des Wohnimmobilienunternehmens Buwog und des Aluminiumkonzerns Amag neue Rekordkurse. Und in New York wurden die teuersten Unternehmen der Welt noch teurer. Amazon kostet erstmals mehr als 450 Milliarden Dollar, Mircosoft erstmals mehr als 543 Milliarden Dollar, Google mehr als 642 Milliarden Dollar. Sogar das allerteuerste Unternehmen, iPhone-Hersteller Apple, ist noch um ein paar Milliarden Dollar teuer geworden. Die Aktie knackte in den ersten Handelsstunden die Marke von 148 Dollar, was den Börsewert des Konzerns auf 777 Milliarden Dollar hievte.

Der Höhenflug widerspiegelt die Vorfreude der Anleger auf den Milliardengewinn, den Apple in den Monaten Jänner bis März eingefahren hat. Apple-Chef Tim Cook wird die Zahlen am Dienstag nach US-Börseschluss präsentieren. Analysten gehen davon aus, dass Apple im zweiten Quartal bei 53 Milliarden Dollar Umsatz 10,6 Milliarden Dollar verdient hat, etwas mehr also wie im zweiten des Vorjahres, in dem 50,6 Milliarden Dollar umgesetzt wurden.