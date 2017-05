Höheres Kursziel für Palfinger

Wien/Bergheim. Die Wertpapierexperten von Kepler Cheuvreux haben ihr Kursziel für die Aktien des Kranherstellers Palfinger von 35,00 auf 40,00 Euro angehoben. Ihre Anlageempfehlung ließen sie unverändert auf „Buy“. Der Salzburger Konzern hat in der Vorwoche Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2017 vorgelegt und dabei positiv überrascht.

Besonders bemerkenswert sei die Situation bei den Margen, schreibt der Analyst Thomas Neuhold im Update von Kepler Cheuvreux zu den Palfinger-Aktien. Demnach sei die normalisierte Ebit-Marge von 10,1 Prozent vor dem Hintergrund, dass wichtige Geschäftsbereiche wie die Seesparte und das Geschäft in Amerika nicht zum Gewinn beitragen konnten, umso stärker zu bewerten. Der Ausblick des Palfinger-Managements fällt aus Sicht von Kepler Cheuvreux optimistisch aus. Palfinger erwarte demnach mehr Aufträge und plane, verstärkt die Produktion einzelner Teile auszulagern, um Lieferverzögerungen zu verhindern.

Gutes Geschäft in Amerika

Außerdem habe der Konzern aufgrund der guten Nachfrage Preissteigerungen bei Schlüsselprodukten angekündigt. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Kepler-Cheuvreux-Analysten 2,60 Euro für 2017, sowie 2,85 bzw. 3,13 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,82 Euro für 2017, sowie 0,99 bzw. 1,10 Euro für 2018 bzw. 2019. Am Dienstag notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse mit plus 2,75 Prozent bei 38,52 Euro.

Palfinger ist ein weltweit tätiger Konzern. In Nordamerika seien zuletzt wesentliche Restrukturierungserfolge verzeichnet worden. Das Unternehmen veräußerte im ersten Quartal seinen Geschäftsbereich Service Bodies. „Bei anhaltend guter Nachfrage nach Ladekranen sollte die Profitabilität in Nordamerika steigen“, schrieb Palfinger kürzlich in einer Mitteilung. In Südamerika bewegte man sich weiterhin in einem sehr schwierigen Marktumfeld, aus heutiger Sicht sieht Palfinger jedoch die Talsohle erreicht. Die gesamten Restrukturierungskosten bezifferte Palfinger für das erste Quartal mit fünf Mio. Euro. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.05.2017)