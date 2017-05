Siemens prüft für Medizinsparte mehrere Wege zur Börse

Siemens prüft für den geplanten Börsengang seiner Medizintechnik verschiedene Varianten. "Zwei oder drei" Optionen stünden für die auf den Kunstnamen Healthineers getaufte Sparte im Raum, sagte Finanzvorstand Ralf Thomas am Donnerstag und verwies auf den üblichen Baukasten: ein Verkauf neuer Aktien am Markt, eine Übertragung der neuen Papiere an die Siemens-Aktionäre oder ein Zusammenschluss der Sparte mit einem bereits an der Börse notierten Unternehmen. Thomas sprach von "sehr interessanten Alternativen". Das Geschäft der Medizintechnik floriert - allerdings blieb der Gewinn der Sparte im abgelaufenen Quartal hinter den Markterwartungen zurück.

Alle drei Listing-Varianten hat der Technologiekonzern bereits in der Vergangenheit genutzt: Der Chiphersteller Infineon wurde durch ein klassisches Initial Public Offering (IPO) an der Börse verkauft. Den Beleuchtungsspezialisten Osram verschenkte Siemens zum Großteil an seine eigenen Aktionäre. Zuletzt brachten die Münchner ihr Windkraftgeschäft an den Aktienmarkt, indem sie es mit dem börsennotierten spanischen Konkurrenten Gamesa zusammenschlossen. Anders als bei den früheren Töchtern Infineon und Osram behielt Siemens an dem fusionierten Windkraftgeschäft die Mehrheit.

Zu einem erneuten Börsengang durch die Hintertür wie im Fall Gamesa äußerte sich Thomas allerdings zurückhaltend: "Ob daraus eine Blaupause entsteht, das wage ich zu bezweifeln." Die Situation bei der Neuaufstellung des Windkraftgeschäfts sei eine besondere gewesen. Siemens hatte in der Vergangenheit hervorgehoben, dass sich beide Unternehmensteile hervorragend ergänzten: Während Siemens bis dahin vor allem groß im Geschäft mit Windrädern auf hoher See war, hatten die Spanier eine herausragende Stellung mit Anlagen an Land. Dass Gamesa bereits börsennotiert war, stand demnach nicht an erster Stelle.

Ein Kandidat für den Dax

Um die Vorbereitungen für den Börsengang von Healthineers war es zuletzt still geworden, obwohl Investoren derzeit sehr aufnahmebereit für neue Unternehmen an der Börse sind. Deshalb gab es Fragezeichen, ob die Sparte überhaupt noch in diesem Jahr an die Börse gehen würde. Thomas beschwichtigte: "Die Schlussfolgerung, dass sich da etwas verzögert, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen." Er sehe keinen Grund zur Eile. Zwar sei das Marktumfeld momentan günstig. "Aber wir stellen auch nicht fest, dass das Marktumfeld morgen ungünstig ist." Bei einem klassischen Börsengang wäre Healthineers ein Kandidat für den Dax.

Bei einem Teil der Varianten hänge der Zeitplan naturgemäß auch von anderen Beteiligten ab, sagte Thomas, ohne Einzelheiten zu nennen. Ein Börsengang mittels Fusion lässt sich generell relativ rasch bewerkstelligen. Hier käme aber - ebenso wie bei einer reinen Abspaltung der Sparte - zunächst weder bei Siemens noch bei Healthineers Geld in die Kasse. Offen ist auch, ob die Sparte künftig an der Börse in Frankfurt oder in New York notiert sein soll.

Ausblick optimistischer

Die Medizintechniksparte war im abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal der einzige Geschäftszweig, der trotz Gewinnzuwächsen nicht die hoch gesteckten Markterwartungen erfüllte. Der Betriebsgewinn kletterte um sechs Prozent auf 588 Millionen Euro - Branchenexperten hatten jedoch mit 620 Millionen gerechnet. Der Umsatz von Healthineers legte um vier Prozent auf 3,4 Milliarden Euro zu.

Der Gesamtkonzern schlug sich allerdings besser als erwartet, auch wenn der Überschuss nach Anteilen Dritter bei 1,45 Milliarden Euro stagnierte. Der Umsatz zog um sechs Prozent auf 20,2 Milliarden Euro an, der Auftragseingang kletterte um zwei Prozent auf 22,6 Milliarden Euro.

Deshalb blickt der Vorstand nun auch etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. In dem bis September laufenden Geschäftsjahr soll der Überschuss auf bis zu 6,5 Milliarden Euro steigen, 2015/16 waren es 5,6 Milliarden Euro. Neu dabei ist: Siemens berücksichtigt in dieser Prognose nun die Integrationskosten für die Fusion seiner Windkraftsparte mit Gamesa und für den Kauf des US-Softwarespezialisten Mentor Graphics. Bislang waren diese Sonderbelastungen nicht eingerechnet.

(Reuters)