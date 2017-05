Kräftige Einbußen bei britischer Großbank HSBC

Der Gewinn der britischen Großbank HSBC fiel im ersten Quartal um 19 Prozent auf fünf Milliarden Dollar, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Als Grund nannte das Institut den Verkauf von Geschäftsbereichen in Brasilien im vergangenen Juli und Änderungen bei der Bilanzierung von Schulden. Fachleute hatten einen noch stärkeren Gewinnrückgang erwartet. Die Einnahmen sanken um 13 Prozent auf 13 Milliarden Dollar. Die HSBC-Aktien legten in Hongkong 1,5 Prozent zu.

Bankchef Stuart Gulliver und der scheidende Verwaltungsratschef Douglas Flint fahren seit Jahren einen Schrumpfkurs. 43.000 Stellen wurden gestrichen und Dutzende Sparten verkauft. Damit reagiert Gulliver auf das schwierige Geschäftsumfeld mit niedrigen Zinssätzen und einer verschärften Regulierung.

(Reuters)