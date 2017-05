Kosten für Digitalisierung drücken Gewinn der Erste Group

Die Erste Group hat für das erste Quartal 2017 mit 262,2 MillionenEuro um 4,6 Prozent weniger Nettogewinn ausgewiesen als in der Vorjahresperiode. Das Unternehmen verzeichnete höhere Kosten, vor allem wegen Investitionen in die Digitalisierung des Geschäfts, wie die Bank am Freitag mitteilte. Kredite an Privatkunden stiegen ebenso wie deren Einlagen.

Die Kernkapitalquote sank von 13,4 Prozent im Dezember auf nunmehr 13 Prozent. Alle Tochtergesellschaften in Osteuropa hätten zum positiven Ergebnis beigetragen. Für das Jahr 2017 rechnet die Bank mit einem guten Wirtschaftswachstum in Österreich wie auch in Osteuropa, das Ziel ist eine Eigenkapitalverzinsung von zumindest 10 Prozent.

(APA)