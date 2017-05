Kurszuwächse am Aktienmarkt nach Macrons Wahlsieg

Börsenprofis erwarten nach dem Wahlsieg von Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich steigende Kurse am Aktienmarkt. "Die Börsen dürften nach der Wahl Macrons mit einem nochmaligen Freudensprung reagieren", sagte Patrick Hussy, Geschäftsführer bei der Investmentberatung Sentix. "Dennoch dürfte der Großteil des positiven Effektes aus der Wahl bereits in den Kursen stecken." Der Wahlausgang sei insgesamt so erwartet worden. Das von Sentix am Wochenende erhobene Aktiensentiment für Papiere in Euro-Land zeige diese optimistischen Grundzüge. Das parallel gemessene mittelfristige Grundvertrauen in den Aktienmarkt sinke aber trotz dieser vermeintlich guten Nachrichten. Damit könnten in den nächsten Tagen die Kurse getreu dem Motto "Sell on good news" sinken.

Jedenfalls: Die Erleichterung der Investoren über den Wahlausgang in Frankreich hat zum Wochenauftakt die Börse in Tokio beflügelt. Der Euro stieg in Fernost nach dem Bekanntwerden des Siegs des pro-europäischen Kandidaten Emmanuel Macron auf ein Sechs-Monats-Hoch von 1,1024 Dollar, um dann im Verlauf unter die Marke von 1,10 Dollar zurückzufallen. "Die Wahl in Frankreich ist jetzt aus dem Weg", sagte der Investmentstratege Norihiro Fujito von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. "Und in Deutschland erholen sich die regierenden Christdemokraten. Die politischen Risiken in Europa nehmen ab."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag am Montag im Verlauf 1,8 Prozent höher bei 19.795 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,9 Prozent und lag bei 1579 Punkten. In Japan war mehrere Tage lang feiertagsbedingt nicht gehandelt worden. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor ebenfalls 0,7 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,3 Prozent.

Ein Euro wurde mit 1,0977 Dollar bewertet. Der Dollar wurde mit 112,74 Yen faktisch unverändert gehandelt. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,0858 und zum Dollar mit 0,9889.

(APA/Reuters/dpa)