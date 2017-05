Macron-Sieg schiebt Dax auf neuen Rekord

Nach dem klaren Sieg von Emmanuel Macron bei den französischen Präsidentschaftswahlen ist der Dax am Montag mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Der Frankfurter Leitindex stieg um bis zu 0,4 Prozent auf ein frisches Allzeithoch von 12.762 Zählern. Dann machten sich aber schnell Gewinnmitnahmen breit, und der Dax trat auf der Stelle. Der französische CAC40 legte zeitweise um 0,2 Prozent auf 5442 Punkte zu und notierte damit zeitweise so hoch wie zuletzt im Januar 2008, allerdings rutschte er dann ins Minus.

"Der Favorit der Börsianer hat sich durchgesetzt", sagte Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners zum Sieg des europafreundlichen Macrons über die rechtspopulistische Marine Le Pen, die ihr Land hatte aus der EU führen wollen. "Frankreich hat am Ende pro-Europa gewählt." Allerdings war der Dax in der Vorwoche schon von Rekord zu Rekord geeilt und hatte den Sieg Macrons schon zu einem großen Teil vorweggenommen. Daher seien Gewinnmitnahmen angesagt. "Nach diesem Höhenflug ist der Dax jedoch überkauft und reif für eine Korrektur", sagte Analyst Christian Henke von IG Markets.

Der Euro notierte mit 1,0980 Dollar unter dem zeitweise im frühen Handel in Asien erreichten Sechs-Monats-Hoch von 1,1024 Dollar.

Im Dax zählten die Finanzwerte zu den größten Gewinnern: Commerzbank und Deutsche Banke gewannen je etwa ein Prozent.

Die französische Börse hat am Montag leicht positiv auf den Sieg des sozialliberalen Emmanuel Macron in der Stichwahl zur französischen Präsidentschaft reagiert. Der französische Leitindex CAC 40 schwanke im frühen Handel um seinen Schlusskurs vom Freitag und legte zuletzt um 0,05 Prozent auf 5.434,91 Punkte zu. Zwischenzeitlich hatte er das höchste Niveau seit Jänner 2008 erreicht.

In den beiden letzten Wochen war er allerdings bereits um mehr als 7 Prozent in die Höhe geschnellt, nachdem Macron bereits die erste Runde der Präsidentenwahlen für sich entschieden hatte.

Franken auf Fünfmonatstief

Der Franken ist in der Nacht auf Montag zum Euro auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten abgesackt. Ein Euro kostete zwischenzeitlich 1,0889 Franken und damit so viel wie seit Anfang Dezember nicht mehr. Auch zu anderen Währungen legte der Euro zu. Nach Einschätzung der Credit-Suisse-Experten könnte sich dieser Trend fortsetzen - wenn auch nur in geringem Ausmaß: "Auf kurze Sicht erwarten wir eine nur geringfügige Aufwertung des Euro gegenüber dem Dollar und dem Franken", erklärten sie.

Die Wahl in Frankreich war auch entscheidend für die Zukunft der Euro-Zone. Macrons Kontrahentin Marine Le Pen hatte sich für einen Euro-Austritt ihres Landes stark gemacht.

Der Franken gilt bei Investoren als sicherer Hafen in turbulenten Zeiten und war daher vor den Wahlen in Frankreich gefragt. Doch zuletzt hatten Umfragen bereits auf einen Wahlsieg Macrons hingedeutet und der Franken hatte sich abgeschwächt. "Sichere Häfen dürften weiter unter einem gewissen Verkaufsdruck stehen", erklärten die Experten von Vontobel. Das käme auch der Schweizerischen Nationalbank gelegen: Sie versucht, den Franken mit Negativzinsen und Devisenmarktinterventionen zu schwächen - denn ein starker Franken ist Gift für die exportorientierte Wirtschaft des Landes.

(APA/Reuters/dpa)