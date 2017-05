Bank Austria-Mutter UniCredit glänzt mit gutem Jahrestart

Die italienische Großbank UniCredit hat sich zu Jahresanfang überraschend gut geschlagen. Der Nettogewinn stieg im ersten Quartal um knapp 41 Prozent auf 907 Millionen Euro, wie die Mutter Wiener Bank Austria und der Münchner HypoVereinsbank am Donnerstag mitteilte. Damit wurden die Analystenerwartungen klar übertroffen. Unter anderem zahlten sich dabei die jüngsten Sparmaßnahmen aus. Zudem fielen weniger Restrukturierungskosten an. Die Wertberichtigungen im Kreditgeschäft gingen zudem um zwölf Prozent zurück. Italiens Banken ächzen unter einem riesigen Berg fauler Darlehen als Folge der jahrelangen Wirtschaftsflaute.

An der Mailänder Börse kamen die Zahlen gut an: UniCredit-Aktien zogen um knapp vier Prozent an. Italiens führende Privatkundenbank Intesa Sanpaolo hatte im Auftaktquartal unter dem Strich 901 Millionen Euro verdient und dabei vor allem von der Vermögensverwaltungssparte profitiert.

UniCredit teilte zudem mit, den Aktienanteil an der Krisen-Airline Alitalia komplett abgeschrieben zu haben. Für die Kredite sei ausreichend Vorsorge getroffen worden.

Die Einnahmen der Mailänder Bank kletterten in den ersten drei Monaten zum Vorjahr um gut drei Prozent auf 4,8 Milliarden Euro - ebenfalls mehr als von Experten erwartet. Unter anderem im Handelsgeschäft gab es Zuwächse.

Der neue UniCredit-Chef Jean Pierre Mustier baut die Bank gerade um und hat bereits mehrere Beteiligungen abgestoßen. Außerdem werden die Kosten gedrückt und faule Kredite an Investoren veräußert. Am Finanzmarkt hat das Geldhaus zuletzt 13 Milliarden Euro aufgenommen. Der 56-jährige Franzose war geholt worden, um die bis dahin schwache Kapitaldecke aufzubessern. Seine Aufräumarbeiten hatten 2016 allerdings zu einem Verlust von zwölf Milliarden Euro geführt.

Gewinn der Credit Agricole vervierfacht

Die französische Großbank Credit Agricole hat ihren Gewinn im ersten Quartal fast vervierfacht. Der Überschuss kletterte auf 845 Millionen Euro, wie das genossenschaftliche Institut am Donnerstag mitteilte. Es profitierte dabei unter anderem von einem verbesserten Handelsgeschäft. Im Vorjahreszeitraum fielen zudem hohe Restrukturierungskosten an.

Die Einnahmen der Bank erhöhten sich um fast ein Viertel auf 4,7 Milliarden Euro. Dies spiegele die Konjunkturerholung in wichtigen europäischen Märkten wider. Im heimischen Privatkundengeschäft gab es ein Plus von acht Prozent.

Beim Marktführer in Frankreich - BNP Paribas - war der Gewinn im ersten Quartal dank eines guten Aktien- und Anleihenhandels um 4,4 Prozent auf 1,89 Milliarden Euro angezogen. Bei Societe Generale sorgten dagegen kostspielige Rechtsstreitigkeiten für einen Gewinneinbruch.

(Reuters)